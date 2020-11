¿Trump o Biden? Claves para la elección del martes

A dos días de las elecciones, detrás en las encuestas y con menos fondos, el presidente Donald Trump se juega las últimas cartas realizando actos masivos que busca trasladar en votos.

No está claro si estos podrán aumentar la cantidad de apoyos del presidente más allá de los que ya tiene, y la masiva concurrencia, en su mayoría sin barbijo, aumenta los riesgos de contagio en plena pandemia de coronavirus.

Pero Trump apuestas a su capacidad de showman como elemento central para sumar adeptos, como ya lo hizo en las elecciones pasadas con Hillary Clinton.

Comenzó su ataque final en Washington, Michigan, en un acto a la intemperie, con temperaturas muy bajas y un viento helado.

“Ustedes deben adorar a Trump, este lugar está lleno” comentó el presidente, que durante el discurso hizo humor respecto al frio.

Ya se registraron más de 91 millones de votos mientras los candidatos intentan acelerar al final de la carrera presidencial. Ambos apuntan a mantener su base de votos y asegurarse que sus posibles votantes ya hayan emitido su sufragio o lo hagan el próximo martes.

Para Joe Biden, esto significa estar atento a los votantes afroamericanos, que son claves para su victoria. Por otro lado, su equipo tiene confianza en que mujeres, votantes con educación universitaria y residentes suburbanos lo apoyan. Ahora debe asegurarse que los votantes de color vayan en cantidad a emitir el voto, sobre todo en Pennsylvania y Michigan, que son estados claves.

Esto es un desafío para el Partido Demócrata que apoyó fuertemente el voto por correo para evitar las filas durante la pandemia, yendo contra la tradición de la comunidad afroamericana de votar en persona el día de las elecciones.

Joe Hill, un operador demócrata de Philadelphia, aseguró que la mayoría de los votantes de color de la ciudad son “escépticos a enviar sus votos por correo. Mientras muchos de nosotros ya los despachamos, para la comunidad afroamericana el día de la elección es todo”.

Es por esto que Bidden planeó pasar hoy en esa ciudad, reuniéndose con distintos grupos y miembros de esa comunidad, incitando a los afroamericanos a organizarse y votar el martes.

Ayer realizó actos en Michigan acompañado del expresidente Barack Obama, que el lunes hará campaña por él en Georgia y el sur de Florida, buscando asegurar la presencia del voto latino, otra preocupación de Biden.

Philadelphia, como ciudad central en su estado, tiene un significado especial para el candidato demócrata: fue el lugar donde instaló su cuartel principal de campaña antes de que la pandemia lo obligara a levantarlo.

La ciudad es un bastión demócrata, pero en las elecciones anteriores, Hillary Clinton perdió el estado de Pennsylvania por 45.000 votos contra Trump, consiguiendo apenas 4.800 votos menos que Obama en la elección anterior. Los analistas aseguran que el problema es que no consiguió el apoyo de muchos votantes fuera de la ciudad y muchos afroamericanos no fueron a las urnas para darle su voto.

Sin embargo, para estas elecciones 2,3 millones de votantes que no participaron en las anteriores se registraron para hacerlo, lo que representa una tasa de retorno del 74,2%, la más alta del país.

Sin embargo, Mike Mikus, un consultor del partido demócrata, aseguró que Philadelphia no es el único lugar en el que Biden debe enfocarse.

Trump ganó Pittsburgh en 2016 con un 20% de ventaja. Sin embargo, en las últimas elecciones legislativas, los demócratas recuperaron la mayoría en la ciudad, con un Conor Lamb favorito para volver a ganar. Esta tendencia podría favorecer a Biden que tiene que conseguir una buena cantidad de votos en Allegheny County, el segundo centro poblacional del estado.

Según Mikus: “Tiene una buena base pero no hay evidencia de que haya llegado a alguien que ya no quisiera votar por él en 2016, y se estima que perdió algunos votos que no estaban seguros de apoyarlo pero podían llegar a hacerlo”.