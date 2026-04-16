Preocupación por la familia del Papa: investigan una amenaza de bomba en la casa del hermano de León XIV

Las autoridades habrían respondido a un llamado sobre una amenaza en la residencia en la que vive el hermano del Papa.

En medio de la tensión que atraviesa la relación del Papa León XIV con el presidente Donald Trump, la policía de la ciudad de Chicago se encuentra investigando una amenaza de bomba contra la casa del hermano del sumo pontífice, John Prevost.

De acuerdo con los medios locales, las fuerzas de New Lenox asistieron a un llamado a emergencias alrededor de las 18.30 del miércoles debido a una amenaza en la residencia.

Luego de una inspección de la zona y la evacuación de las personas que estaban dentro de la casa y los vecinos contiguos de la zona, la conclusión de los efectivos de la policía de Chicago fue que la amenaza de bomba "no tenía fundamento" y que no "había artefactos explosivos ni materiales peligrosos", siguiendo con el comunicado del departamento de policía publicado a través de las redes sociales.

El incidente sigue bajo investigación mientras las autoridades determinaran cuál fue el origen de la amenaza, agregó el texto.