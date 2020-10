Escándalo en Chile por denuncias de manipulación de datos de la pandemia

Otro escándalo sacude al gobierno de Chile por estas horas, luego de que una exfuncionaria denunciara al exministro de Salud, Jaime Mañalich, por manipular la base de datos de casos de coronavirus para que coincidieran con el balance final, según reveló hoy el Centro de Investigaciones Periodísticas de Chile (Ciper).

Andrea Albagli presentó una denuncia ante la Justicia el pasado 30 de septiembre, en la que detalló que la orden le llegó "un día de abril" mientras preparaba el informe epidemiológico, y que "por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias (...) no podía exceder lo informado por el ministro" en el balance diario.

Según Albagli, la fórmula que encontró su jefatura para obedecer la orden del ministro fue adelantar el punto de corte de la información para realizar el informe, "hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro" Mañalich, quien supuestamente "informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales". A su vez, indicó que la orden que recibió "fue verbal, pero hay más testigos" del caso.

La magister en Salud Pública también entregó a la fiscalía una serie de correos donde manifestaba críticas a la manera en que la gestión de Mañalich abordaba la pandemia en Chile.

Desde el Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró no saber quién es Albagli y que "nunca tuve la oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona". También remarcó que "conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado".

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, aseguró que "nuestro Ministerio de Salud, liderado por Jaime Mañalich, debilitó aún más la credibilidad institucional, con imprudencia temeraria en el manejo de los datos".

La pandemia en Chile continúa y hoy se presentaron 1.131 casos nuevos y 20 fallecidos en las últimas 24 horas, según el balance presentado en la jornada por el Ministerio de Salud, para dejar al país con 474.440 contagiados totales y 13.090 muertos desde marzo.

Chile vive desde el 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado por el Gobierno para atender la crisis generada por el coronavirus, publicó la agencia de noticias Télam.