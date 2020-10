Leopoldo López dice que Venezuela será libre sin la intervención extranjera

Desde Madrid, España, el opositor Leopoldo López dijo que Venezuela "será libre" no por la fuerza de "agentes externos" sino por la fuerza de los propios venezolanos y en coordinación con el "mundo libre". También pidió incrementar la presión para que se puedan celebrar elecciones "libres y justas".

"Venezuela va a ser libre, no por obra y gracia de agentes externos sino por la fuerza interior de los venezolanos en coordinación con el mundo libre, que nos va a ayudar a liberar" el país", dijo.

En breve tendré la oportunidad de comunicarme con todos los venezolanos y explicaremos nuestros próximos pasos en esta lucha que seguiremos dando sin descanso , estemos donde estemos, a favor de la libertad de nuestro país! https://t.co/yytCzGTYAp — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 27, 2020

El opositor le pidió al pueblo venezolano "fuerza, fe, convicción y determinación". "We will come back", proclamó, citando palabras del expresidente Rómulo Betancourt al partir al exilio y asegurando que no quería marcharse y que se ha ido "con el corazón arrugado".

"Los venezolanos que estamos en el exilio decimos que vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela", recalcó y denunció que su país se encuentra así porque es el "modelo totalmente equivocado, erróneo, represivo y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos y obligado a más de 5 millones" a salir al país.

En cuanto a sus planes tras abandonar Venezuela, ha adelantado que se dedicará a "promover e impulsar que se puedan materializar unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables".

Asimismo, dijo que hará "lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, las torturas y los asesinatos" que se han producido "puedan ser sometidos a la justicia internacional" y para "buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento" de los venezolanos y "garantizar la ayuda humanitaria y económica".

De hecho, avanzó que entre sus primeras iniciativas estará el promover sanciones europeas, estadounidense y de la ONU contra el "círculo de Maduro", las 56 personas que figuran en el informe elaborado por la Misión de la ONU que denunció crímenes de lesa humanidad.