El norte de Inglaterra sufre nuevas restricciones por la pandemia

Más de 1,4 millones de personas del condado inglés de South Yorkshire (norte del país) afrontan desde la medianoche de este sábado nuevas restricciones con las que combatir la pandemia de coronavirus.



Esas medidas para contener la propagación del virus entraron en vigor desde la media noche en zonas como Doncaster, Rotherham y Sheffield, que han visto su nivel de alerta elevado al máximo de una escala de 3.



Esto implica que hasta nueva orden, los "pubs" y bares deberán cerrar en esas zonas a menos que sirvan comida, así como casinos, salas de bingo y otros lugares de entretenimiento, mientras que no podrán reunirse las personas que no que vivan bajo el mismo techo.



El alcalde de Sheffield, Dan Jarvis, instó hoy a los ciudadanos a "poner de su parte" y adherirse a las nuevas directrices como parte del esfuerzo colectivo para frenar la propagación de la covid-19, en declaraciones a la emisora británica BBC Radio 4.



El nivel de alerta se elevó asimismo en otras localidades de Inglaterra como Stoke-on-Trent, Slough y Convetry, que pasaron al nivel 2 desde la medianoche.



Por su parte, Gales se adentra hoy en su tercer día de un confinamiento de 17 días para que actúe de "cortafuegos" ante el repunte de casos -de más de 2.500 diarios en la región- al tiempo que el Gobierno ha habilitado patrullas policiales para detener viajes no esenciales.



Así, aquellos conductores que se estén desplazando sin una excusa considerada válida deberán darse la vuelta y, de no hacerlo, serán denunciados a la policía galesa que podría imponer multas, según detalló la policía.



El responsable de Sanidad de Gales, Vaughan Gething, afirmó hoy a la cadena de televisión BBC que ese periodo de dos semanas será seguido de un paquete de medidas de control.



Desde este viernes, además, la zona metropolitana de Manchester (norte del país), donde viven 2,8 millones de personas, también afronta las duras consecuencias de haber visto elevado su nivel de alarma al 3, como ya lo están las ciudades de Liverpool y Lancashire.



En total, son ya alrededor de 7,3 millones de personas las que viven actualmente sometidas a las restricciones más altas aplicadas en Inglaterra, según su sistema de alertas.



El Gobierno británico anunció esta semana un incremento de las ayudas financieras a las empresas en riesgo de quiebra por las restricciones derivadas de la pandemia.