Bolivia democrática: el candidato de Evo ganó con el 52,4% de los votos

El Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera Luis Arce se habría impuesto en la primera vuelta de las elecciones generales de este domingo en Bolivia con el 52,4 por ciento de los votos, según sondeos a pie de urna, mientras que Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa se queda con el 31,5 por ciento de los apoyos.



La tercera fuerza más votada ha sido Creemos, de Luis Fernando Camacho, con el 14,1 por ciento, seguido de Chi Hyun Chung del Frente Para la Victoria (FPV), con 1,6 por ciento, según el sondeo realizado por la empresa CiesMori para las cadenas de televisión Unitel y Bolivisión.



No obstante, los primeros datos oficiales del recuento no concuerdan con este resultado. Con algo más del 13,71 por ciento de los votos escrutados a nivel nacional, según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), CC se sitúa en cabeza con el 44,89 por ciento, mientras que el MAS recabaría el 32,92 por ciento y Creemos el 20,23 por ciento.



Cerca de 7,3 millones de personas estaban llamadas este domingo a acudir a las urnas durante una jornada electoral que ha transcurrido con total normalidad, según han coincido en señalar tanto actores políticos bolivianos, como instituciones internacionales encargadas de supervisar los comicios. La jornada ha estado marcada igualmente por la alta participación, del 89,16 por ciento, según el OEP.

Evo festeja el retorno democrático.





Bolivia ha estado durante toda la noche del domingo sumida en la incertidumbre, después de que tras más de ocho horas del cierre de los colegios no se dieran a conocer los primeros datos oficiales, ni las encuestas a pie de urnas previstas para la noche electoral.



Finalmente, una vez conocida la encuesta de CiesMori y también la efectuada por Jubileo --que da al MAS el 53 por ciento y a CC el 30,8 por ciento--, el candidato del MAS ha salido a agradecer al pueblo boliviano, "que ha demostrado una vez más que es sabio", por los resultados de una jornada electoral "que felizmente ha transcurrido de acuerdo a lo que estamos acostumbrados, tranquila y pacífica".



"Hemos recuperado la democracia, hemos recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos y vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Hoy ha sido para el pueblo lo que es del pueblo", ha enfatizado un Arce rodeado de dirigentes del partido y de líderes y representantes de varias organizaciones sindicales, de campesinos e indígenas.



"Estamos recuperando la certidumbre para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas, para todas las familias bolivianas que durante once meses han estado en incertidumbre", ha dicho el candidato del MAS, quien también ha agradecido a la comunidad internacional por su labor durante la campaña electoral.





Morales celebra la "gran victoria" del MAS

También ha celebrado la victoria el expresidente Evo Morales. En un mensaje en Twitter, ha felicitado a Arce y a su compañero de fórmula, David Choquehuanca, por la "gran victoria" y ha resaltado que "la voluntad del pueblo se ha impuesto". "Nuestro movimiento político tendrá la mayoría en las dos cámaras. Hemos vuelto millones, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo", ha subrayado.



Horas antes, sin embargo, el antiguo mandatario había manifestado sus "sospechas" por la decisión de suspender el sistema de conteo rápido y había denunciado que al no publicarse los sondeos a pie de urna se estaba tratando de esconder "el gran triunfo del pueblo representado por el MAS".



Por su parte, el futuro vicepresidente, David Choquehuanca, ha instado a los bolivianos a volver a "llenar nuestra mirada de amor, esperanza y reconciliación". "Trabajemos unidos y de corazón para reconstruir un nuevo país donde volvamos a mirarnos con respeto", ha conminado el que fuera ministro de Exteriores con Morales.



Áñez felicita a Arce a la espera de resultados oficiales

Antes de que se conocieran datos oficiales del recuento, la propia presidenta interina, Jeanine Áñez, ha felicitado a los candidatos del MAS y les ha pedido "gobernar pensando en Bolivia y en la democracia".



"Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia", ha escrito en su cuenta de Twitter.



Igualmente ha dado por bueno el dato de los sondeos a pie de urna el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, quien la semana pasada decidió retirar su candidatura de las presidenciales ante su falta de opciones. "Más allá de mis enormes diferencias, como demócrata, los felicito y les deseo éxito, ante el enorme desafío económico que se avecina", ha dicho, en referencia a Arce y Choquehuanca.



Quien no ha hablado por ahora ha sido Mesa. El candidato de Comunidad Ciudadana, que ya fue segundo en las fallidas elecciones de octubre de 2019, aún no se ha pronunciado sobre su derrota. Desde su campaña electoral, se había adelantado que el exmandatario se pronunciaría cuando se conocieran datos oficiales, si bien fue antes de publicarse los sondeos.



Aunque en todo momento los sondeos apuntaban a una victoria del MAS, la ventaja sobre Mesa se había venido reduciendo en las últimas semanas y las últimas encuestas apuntaban a que Arce no sería capaz de obtener el 50 por ciento de los votos necesarios para evitar la segunda vuelta. En ese escenario, en general se preveía que el resto de candidatos respaldaran al expresidente y que este se alzara con la victoria.



Sin embargo, los sondeos mostraban igualmente un elevado número de indecisos en la recta final de la campaña electoral y el propio Arce había sostenido que había un "voto oculto" que iba a votar a favor del MAS en estas elecciones pero que no quería manifestarlo de forma pública. A tenor de lo que apuntan las encuestas a pie de urna, tendría razón.



Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha celebrado el triunfo de Arce, y ha destacado cómo "el pueblo boliviano unido y consciente derrotó con votos el golpe de Estado" perpetrado contra el "hermano" Evo Morales. "¡Gran Victoria! Felicitaciones al presidente electo Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y a nuestro jefe indio del sur, Evo Morales", ha escrito en su Twitter.

Dpa, Euronews, Youtube.