Evo Morales dice que "la prioridad es recuperar la democracia"

El ex presidente de Bolivia Evo Morales dijo hoy respecto de las elecciones presidenciales que se celebran en su país y sus actividades futuras, que "la prioridad es exclusivamente la recuperación de la democracia", y pidió a sus simpatizantes que "no caigan en ningún tipo de provocación", porque "la gran lección que nunca debemos olvidar es que la violencia solo genera violencia y que con ella perdemos todos".



Morales se presentó este mediodía ante medios de prensa argentinos y extranjeros en el centro de cómputo organizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la sede de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) en Buenos Aires, y dio a conocer una declaración, ya que no pudo votar debido a la inhabilitación que sufre por acusaciones judiciales.



El expresidente, quien vive en la Argentina luego del golpe de Estado a fin del año pasado, dijo que desde Buenos Aires "estoy acompañando a nuestro pueblo por el compromiso con la patria, con nuestra democracia y con el futuro de nuestra querida Bolivia, para ejercer su derecho a votar siguiendo los acontecimientos en nuestro país".



"Saludo el espíritu democrático y pacífico con el que se desarrolla la votación", añadió, y luego consignó: "Ante tanto rumor sobre lo que haré, quiero decirles que la prioridad es exclusivamente la recuperación de la democracia".



Pidió luego a sus simpatizantes no caer en provocaciones, y "por eso mismo, hago un llamado a las Fuerzas Armadas y a Policía para que cumpla con fidelidad su importante rol constitucional".



"Frente a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender el sistema Direpre (Difusión de Resultados Preliminares) para pasar directamente al conteo oficial, quiero informarles que, afortunadamente, el MAS tiene su propio sistema de control electoral y que nuestras delegadas y delegados en cada mesa harán el seguimiento y el registro de cada acta electoral", puntualizó.

Las elecciones deben ser siempre una fiesta democrática en la que nos reencontremos más allá de las diferencias.

Nuestra diversidad es la riqueza de nuestra identidad y es la fuente de nuestra unidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 18, 2020



Evo también expresó en su declaración, que cerró con el saludo "jallalla (viva) Bolivia", que "el pueblo también nos acompañará en esta tarea de compromiso con la democracia como lo hizo muchas veces, situación que agradecemos".



"Es muy importante que todas y todos los bolivianos y los partidos políticos esperemos con tranquilidad a que cada uno de los votos, tanto de las ciudades como del área rural, sea tomado en cuenta y que el resultado de las elecciones sea respetado por todos", manifestó el expresidente.



Celebró a continuación que "este domingo, en el campo, en las ciudades, en el altiplano, en los valles, en los llanos, en la amazonía y en el chaco; en cada rincón de nuestra querida Bolivia y en los varios países del exterior, cada familia y cada persona participará con alegría y con tranquilidad de la recuperación de la democracia".



"Corresponde en el futuro que todos los bolivianos y bolivianas, incluida mi persona, estemos abocados a la principal tarea de consolidar la democracia, la paz y la reconstrucción económica de Bolivia", finalizó.