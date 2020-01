Irak confirmó que no sufrió bajas por el ataque iraní

La Célula de Información de Irak aseguró este miércoles en un comunicado que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales entre las filas de las fuerzas iraquíes, tras el ataque de Irán de esta madrugada contra dos bases con militares estadounidenses en el país árabe.



"Todos los misiles tuvieron como objetivo las sedes de la coalición internacional (de lucha contra el Estado Islámico) y todavía no se han registrado víctimas mortales entre las filas de las fuerzas iraquíes", dijo la Célula en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.



Las fuerzas iraquíes aseveraron que esta madrugada, entre la 1.45 y las 2.15 hora local, al menos 22 misiles cayeron en la base aérea de Ain al Asad (oeste) y en la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, donde están desplegadas tropas estadounidenses. En otro comunicado difundido por la agencia de noticias estatal INA, el ministro de Interior del Kurdistán, Robir Ahmed, aseguró que el impacto de misiles en Erbil "no causó ningún daño material ni víctimas mortales".



Esta madrugada, el Pentágono confirmó que el ataque, una posible represalia de Irán por el asesinato por parte de EE.UU. del general Qasem Soleimani, se produjo contra las bases de Al Asad y Erbil. Sin embargo, los Guardianes de la Revolución iraní, que aseguraron que el ataque es un primer paso de su "dura venganza", no hicieron referencia a esta última posición.



Tras las investigaciones pertinentes, la Célula detalló que 16 misiles impactaron en la base de Ain al Asad, pero dos de ellos no llegaron a estallar, mientras que al menos cinco misiles cayeron en la ciudad de Erbil. Por su parte, un coronel de la Comandancia de Operaciones de Al Yazira, en la provincia de Al Anbar (oeste), confirmó que "no hay pérdidas humanas ni heridos en las filas de las fuerzas iraquíes que se encuentran en la base aérea de Al Asad".



Estados Unidos tiene entre 5.000 y 6.000 militares en Irak, según distintas estimaciones, y el asesinato el pasado día 3 de Soleimani ha aumentado la presión en el país árabe a favor de una retirada de las tropas internacionales.