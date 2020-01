El fuerte video de las madres argentinas besándose con sus hijos

Este es el video:

Dicen desde España: coincidiendo con la polémica del "pin parental", nos estáis preguntando por un vídeo en el que, supuestamente, aparecen madres besando a sus hijos. El vídeo se ha difundido fuera de contexto en Twitter y Facebook y la web Somatemps ha calificado el vídeo como "campaña para ambientar el incesto". Pero no es ninguna campaña para promocionar el "sexo entre madres e hijos". Os lo explicamos.

Vídeo de un director argentino para YouTube

El vídeo original fue publicado el 1 de octubre de 2018 en el canal de YouTube de la cadena de televisión argentina UN3, bajo el título "AGREGADOS RECIENTEMENTE - MADRE E HIJO". Pertenece a la serie de vídeos de humor 'Agregados recientemente', escritos y dirigidos por Martín Piroyansky.

Nuestros compañeros de AFP Factual también han puesto en contexto este contenido que está circulando y recogen las declaraciones de Piroyanski al respecto: “es una parodia, me parece incómoda, graciosa”. El director afirma que la idea era parodiar este otro vídeo de 2014 llamado 'First Kiss' en el que hacen que personas desconocidas se besen. Por lo tanto, no se trata de una "campaña para ambientar el incesto".

Incluso uno de los actores que aparece en el vídeo, Santiago Korovsky, ha aclarado en sus redes sociales que el vídeo es una parodia, después de Agustín Laje, un politólogo y activista argentino, publicara un vídeo criticándolo, según indica AFP Factual.

Va un hilo de una historia bastante extraña. Hace unos años, @martinpiro dirigió un sketch dónde nos besábamos con actrices que hacían de nuestras madres.https://t.co/zNrDEslI0w — santiago korovsky (@santikorovsky) January 20, 2020

