Evo Morales viaja de México a Cuba para una consulta médica

El ex presidente boliviano Evo Morales, asilado en México, viajó anoche a Cuba para una consulta médica, indicaron fuentes diplomáticas y del entorno del ex mandatario.



Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijeron que "Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba", y que el ex presidente informó que "se trata de un viaje temporal".



Gabriela Montaño, ex ministra de Salud boliviana, confirmó que "el Presidente Evo Morales está en Cuba para una consulta médica con el equipo médico cubano que antes en Bolivia lo atendió", informó la agencia de noticias EFE.



El pasado 4 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró sus denuncias de "irregularidades" en las últimas elecciones presidenciales en Bolivia al presentar la versión final del informe que desembocó en la salida del hasta entonces presidente.



La OEA publicó la versión preliminar del informe el pasado 10 de octubre, un documento que generó un terremoto político en Bolivia y que en pocas horas provocó un anuncio de repetición electoral por parte de Morales y su posterior renuncia forzada por los militares.



En los comicios en cuestión, celebrados el 20 de octubre, Morales salió electo por cuarta vez como presidente boliviano al imponerse en primera vuelta por un margen superior a los diez puntos según el recuento oficial a su principal rival, el ex mandatario Carlos Mesa.



El informe final de la OEA publicado el miércoles pasado, sin embargo, indicó que "las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa".



Ayer, Morales publicó en su cuenta de Twitter que "la derecha golpista" lo acusa de fraude electoral "cuando ni el informe de la OEA habla de fraude, sino de irregularidades".

La derecha golpista me acusa de fraude electoral, cuando ni en el informe de la @OEA_oficial habla de fraude, sino de irregularidades. Y la ley prevé que si hay irregularidades, debe repetirse la votación en esas mesas. Nos robaron nuestra victoria en primera vuelta. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2019





"Y la ley prevé que si hay irregularidades, debe repetirse la votación en esas mesas. Nos robaron nuestra victoria en primera vuelta", añadió.



Morales abandonó su país el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.