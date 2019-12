Fin de Año: Ni se te ocurra tener sexo en la fiesta de tu trabajo

Ya lo sabemos: las cenas de empresa dan mucho que hablar. Todo empieza muy bien, con algunos tragos y comida deliciosa y así se va desarrollando hasta que llega la barra libre. Entonces, todo se desmadra.

Muchos aprovechan para tomar todo lo que se les ponga por delante y al día siguiente no se acuerdan de lo que hicieron.

Solteros vs casados

Según encuestas de una conocida web de citas, solo el 10% de los hombres dijo que nunca engañaría a su pareja con alguien del trabajo en una fiesta navideña, pero el porcentaje aumentó cuando se les preguntó a ellas: el 20% nunca sería infiel con un compañero. Sin embargo, el 33% de estas mujeres, registradas en esta red social que roza ya los 6 millones de miembros en más de 33 países, admitió haber coqueteado con sus compañeros de trabajo en estas fechas, y el 29% de ellas lo hace más cuando se aproximan dichos eventos.

Para algunas personas que tienen relaciones desde hace mucho tiempo, estas fiestas son la excusa perfecta para sentir que casi son solteros.

"Soy joven y sexualmente activa. No tengo ningún problema en disfrutar del sexo con quien y cuando me apetece. Todo depende de la temporada y de la racha, pero normalmente siempre tengo sexo en las cenas de empresa. No tiene por qué ser con compañero de trabajo, pero si he tomado tres copas y conozco a alguien interesante no veo dónde está el problema", asegura Marina, comercial de 28 años.

"Si soy sincera, prefiero que no sea con alguien conocido porque la gente del trabajo suele ser muy chusma y luego van diciendo si te has acostado con uno o con otro. Lo mejor de todo es algunos te tiran los trastos teniendo mujer e hijos y no se les cae la cara de vergüenza, pero como en esta noche todo vale pues se les olvida. ¿Quién tiene el problema entonces? ¿Yo que estoy soltera o ellos que tienen responsabilidades? Por desgracia, esta sociedad dirá que 'la guarra' soy yo", termina.

¿Todo vale?

"Estoy casado y tengo dos hijos. Mi compañera de al lado lleva con su marido más de treinta años, pero entre ella y yo hay una tensión sexual que siempre resolvemos en la cena de empresa. Nadie sospecha nada, de hecho muchos creen que nos llevamos mal. El resto del año mantenemos una relación cordial, pero cuando llega el día ambos sabemos que acabaremos revolcándonos en algún sitio. Y al día siguiente, como si nada", asegura Juanjo, funcionario de 42 años.

"Este tipo de comidas las carga el diablo. No suelo beber mucho porque enseguida me emborracho, pero en la última me pasé un poco porque no había cenado casi nada. Se me acercó un compañero que trabaja en otro departamento con el que siempre he tenido una tensión sexual no resuelta y a eso de las 3 de la mañana acabamos intentando follar en el baño. Fue imposible porque nos intentaron abrir la puerta. Decidimos coger un taxi e irnos a su casa. Al final resultó que él tenía novia y la cosa no acabó muy bien, pero no me arrepiento, eso que me llevo", asegura Ana, publicista de 31 años.

Para algunas personas que tienen relaciones desde hace mucho tiempo, estas fiestas organizadas por la empresa antes de fin de año son la excusa perfecta para pasar un rato divertido sin su pareja y volver a sentir que casi son solteros. De hecho, la mayoría de ellos ni se ha acostado con otro trabajador ni siquiera se ha besado, pero casi todos ellos sienten esa necesidad de flirtear y sentirse atractivos frente a otras personas distintas a su media naranja.

¿Te has acostado alguna vez, amable lector, con alguien del trabajo? Seguro que sí...