Polémica en México por un cuadro de Emiliano Zapata "gay"

En México se desató una polémica por una exposición de arte donde se muestra al líder revolucionario Emiliano Zapata desnudo y con tacones. Esto despertó la furia de los campesinos que irrumpieron en la muestra. Luego, el presidente del país, lo calificó como un homenaje.

ABRO HILO: El contexto cultural de "La Revolución" de Fabián Cháirez representando a Emiliano Zapata y su importancia en la representación de la historia LGBT+ pic.twitter.com/FETaiadjWu — Julio Cesar (@juces07) December 10, 2019

En la obra, Zapata aparece desnudo, usando tacones con forma de revólveres, luciendo un sombrero de color rosa, envuelto en una fina bandera mexicana y cabalgando un caballo blanco que tiene una notable erección. La pintura, titulada "La Revolución", es una obra del artista chiapaneco Fabián Cháirez exhibida en el Palacio de Bellas Artes de con motivo de la exposición "Emiliano. Zapata después de Zapata", una muestra sobre el célebre revolucionario mexicano para conmemorar los 100 años de su asesinato.

Las frases en repudio que se escucharon fueron: "Es una denigración, es una ofensa contra nuestros líderes (revolucionarios). Pretenden quitar del imaginario colectivo la imagen de lucha revolucionaria de hace 100 años. Deben retirar esa pintura". Otras eran: "¡Que la quemen, que la quemen".

Unos 200 campesinos bloquearon el ingreso al museo.

Pero no solo los campesinos se manifestaron. A las afueras del museo activistas de la comunidad LGBTI llegaron para defender la obra de Cháirez. La coincidencia de ambos grupos provocó que los campesinos empujaran y agredieran a los activistas LGBTI.

Familiares del General Emiliano Zapata demandarán al pintor Fabian Chairez por denigrar la imagen del Caudillo del Sur, en cuya pintura aparece montado a caballo, con zapatillas y sombrero rosa. pic.twitter.com/UwDeMzadkE — Luis Alberto Beltrán (@reporteroyosoy) December 9, 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "homenaje" la obra expuesta en Bellas Artes que representa al revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en tacones, y que ha desatado una polémica homófoba en el país. "Al gran líder Emiliano Zapata le dedicamos este año, con todos los homenajes. Eso mismo (en referencia al cuadro) es un homenaje al general Zapata, en el marco de las libertades que existen y se deben garantizar", opinó este miércoles el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Pese a que Zapata aparece en otras obras con un mandil, una escoba y un detergente en la mano, o incluso como si fuera un ratón, ha sido esta reinterpretación del revolucionario desnudo y en tacones la que ha molestado a la familia y también a grupos afines.

Increíble como una pintura fue suficiente para demostrar cuánta #homofobia sigue habiendo en nuestro país



Pero bueno, les vuelo a dejar a Emiliano Zapata gay para que se encabronen más y los invito al palacio de bellas artes a verla, donde estará por siempre uD83CuDF08uD83CuDF08uD83CuDF08uD83CuDF08uD83CuDF08 pic.twitter.com/uNfpytK4J7 — frank, uD835uDCDBuD835uDCF8uD835uDCFFuD835uDCEEuD835uDCFB (@ferdynandswift) December 11, 2019





El presidente se mostró convencido en que fueron dichas agrupaciones campesinas -y no la familia Zapata- quien llevó a cabo este martes el altercado en el Palacio de Bellas Artes. "Yo soy amante de la libertad, si no fuese presidente podría estar coreando en las calles 'prohibido prohibir'. Pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades pero que al mismo tiempo se escuche a todo y haya diálogo", apuntó el mandatario.