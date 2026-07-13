Misiones: un adolescente fue detenido tras intentar secuestrar a una niña de 7 años

El sujeto, de 17 años, tomó a la niña por la espalda, le tapó la boca y la arrastró por la fuerza hacia una zona de malezas con aparentes fines de abuso.

La localidad de Campo Grande, en la provincia de Misiones, se encuentra conmocionada tras un violento episodio ocurrido el pasado viernes, alrededor de las 8 de la mañana. Una niña de 7 años, que se dirigía sola al kiosco de su abuela, fue interceptada y raptada por un adolescente en un ataque que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según el relato de Micaela, madre de la víctima, la pequeña salió de su casa creyendo que iba acompañada por su hermana mayor. En el trayecto, fue abordada por el agresor, de 17 años, quien la engañó asegurando que conocía a su madre.

El video del turbio hecho Las imágenes de las cámaras de seguridad de viviendas vecinas muestran cómo el sujeto persiguió a la menor y, tras ganar su confianza momentáneamente, la tomó por la espalda por la fuerza, le tapó la boca y la arrastró hacia una zona de malezas y arboledas al costado de una calle de tierra. Durante el rapto, el atacante amenazó a la niña diciéndole: “Tengo un cuchillo en el bolsillo, si gritás te voy a pinchar”.

A pesar de la amenaza, la niña pidió auxilio a los gritos. Lo que alertó a sus padres y su progenitor salió corriendo de inmediato, logrando que el sujeto soltara a la menor y huyera velozmente del lugar.

La detención del menor y los testimonios de la familia de la niña Tras la denuncia formal realizada por el padre pasado el mediodía, efectivos de la Comisaría de la Mujer iniciaron un operativo basado en el análisis de los videos. Horas más tarde, el sospechoso fue localizado y demorado.