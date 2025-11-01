Walmart rebaja 10 mil pesos esta lavadora Samsung que puedes controlar desde el celular

El supermercado ofrece lo último en tecnología por un precio cómodo y que puedes pagar en 15 mensualidades sin interés.

La lavadora de Samsung que está de oferta en Walmart.

Para que tu ropa quede limpia y perfumada necesitas de la ultima tecnología de Samsung. Walmart te acerca la lavadora de la marca que soporta hasta 10 KG, incluye EcoBubble y control por SmartThings a solo 20599 pesos y que puedes pagar en 15 cuotas fijas de 1373 pesos.

Las características de esta lavadora Tus prendas quedan listas para usar gracias al nuevo sistema EcoBubble que limpia todo ciclos de media hora y cuida tus pertenencias como lo harías tú. Esta tecnología convierte el detergente en burbujas que penetran rápidamente en la tela y eliminan la suciedad fácilmente.

lavadora Samsung La lavadora de Samsung que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. Además, cuenta con un ciclo Hygiene Steam que brinda una limpieza profunda e higiénica con vapor. Y para los días en los que tenés pocos tiempo pero querés que tus prendas huelan perfectas, la lavadora incorporó Speed Shot que reduce al máximo el tiempo y tiene todo listo en 30 minutos.

Una de las características de esta lavadora que destacó Walmart es que cuenta con un motor digital Inverter para que disfrutes de una eficiencia energética superior, menos ruido y un rendimiento único.