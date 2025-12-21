Presenta:

Walmart liquida un TV de 86 pulgadas de la marca LG con definición 4K e inteligencia artificial

Renueva tu sala de estar o habitación con esta oferta express navideña y cambia la forma de ver tus películas y series favoritas en un smart TV.

MDZ México

Ideal para cambiar tu hogar y disfrutar al máximo.

Para más colores vivos y detalles notables con calidad 4K e inteligencia artificial se encuentra el TV LG de 86 pulgadas Ultra HD en Walmart. El supermercado tiene un descuento especial para sus clientes que estén registrados y ahora pueden conseguir este smart TV a solo 31390 pesos mexicanos.

Este producto de gran tamaño es vendido y enviado por Walmart por lo que cuenta con algunos beneficios como envío por paquetería con entrega rápida, devolución gratuita hasta 30 días después de recibido y un plan de pago de 24 cuotas sin interés de 1307.92 pesos con diferentes tarjetas.

La oferta de Walmart que se adelanta a la Navidad.

¿Por qué comprar este TV?

El televisor LG ofrece niveles de brillo optimizados para colores vivos y detalles notables. Esto es posible gracias a su procesador con funciones de IA que mejoran la imagen y el sonido. Este dispositivo convierte las imágenes convencionales en resolución 4K con mayor claridad y precisión.

El sonido del televisor también mejora gracias a la IA porque convierte cualquier contenido en una experiencia envolvente virtual. Esto se complementa con su control de brillo que garantiza la claridad perfecta para cualquier entorno y se adapta al ambiente de alrededor, creando un momento de ocio único.

El Smart TV promete definición 4K.

También es una gran opción para los gamers ya que invita a disfrutar de juegos HDR de alta velocidad con las últimas especificaciones de juegos, incluídos ALLM, eARC y HGiG. Sumado a Game Optimizer y Dashboard que optimizan la experiencia de juego y ofrece una variedad de configuraciones en un solo menú para una operación rápida e intuitiva.

