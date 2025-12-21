Walmart liquida un TV de 86 pulgadas de la marca LG con definición 4K e inteligencia artificial

Renueva tu sala de estar o habitación con esta oferta express navideña y cambia la forma de ver tus películas y series favoritas en un smart TV.

Para más colores vivos y detalles notables con calidad 4K e inteligencia artificial se encuentra el TV LG de 86 pulgadas Ultra HD en Walmart. El supermercado tiene un descuento especial para sus clientes que estén registrados y ahora pueden conseguir este smart TV a solo 31390 pesos mexicanos.

Este producto de gran tamaño es vendido y enviado por Walmart por lo que cuenta con algunos beneficios como envío por paquetería con entrega rápida, devolución gratuita hasta 30 días después de recibido y un plan de pago de 24 cuotas sin interés de 1307.92 pesos con diferentes tarjetas.

D_NQ_NP_910042-MLA52109810092_102022-O La oferta de Walmart que se adelanta a la Navidad. Archivo. ¿Por qué comprar este TV? El televisor LG ofrece niveles de brillo optimizados para colores vivos y detalles notables. Esto es posible gracias a su procesador con funciones de IA que mejoran la imagen y el sonido. Este dispositivo convierte las imágenes convencionales en resolución 4K con mayor claridad y precisión.

El sonido del televisor también mejora gracias a la IA porque convierte cualquier contenido en una experiencia envolvente virtual. Esto se complementa con su control de brillo que garantiza la claridad perfecta para cualquier entorno y se adapta al ambiente de alrededor, creando un momento de ocio único.