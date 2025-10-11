Todos los bancos cerrarán sus puertas por 72 h y esto es lo que nadie podrá hacer

El feriado del 12 de octubre afectará al funcionamiento de los bancos por lo que nadie podrá retirar dinero o hacer otras actividades durante algunos días.

El Boletín Oficial del Estado comunicó que todos los bancos de 6 comunidades autónomas de España permanecerán cerrados desde el sábado 11 de octubre hasta el martes 14 octubre. Esto quiere decir que la atención presencial quedará suspendida, aunque se pueden realizar algunas tareas digitalmente.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad en España y se considera una fecha que combina historia, cultura y tradición. Mientras algunos dejaron como feriado el domingo, en algunas comunidades decidieron moverlo al lunes para aprovechar el fin de semana largo y promover el turismo.

¿Qué no se podrá hacer durante el cierre de los bancos? dinero.jpg Se recomienda retirar dinero antes del cierre de bancos. Archivo MDZ. En Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla decidieron pasar el día festivo para el lunes y cerrar sus bancos. Por lo tanto, no se podrán realizar operaciones en ventanilla ni gestiones administrativas. Sin embargo, se podrán hacer retiros y depósitos en cajeros automáticos, transferencias desde aplicaciones y páginas web oficiales, pagos con tarjetas en comercios físicos y digitales, y consultas de saldo y movimientos en apps móviles.

Frente a esta situación, los bancos han pedido a sus clientes que planifiquen con antelación cualquier gestión presencial. Para ello es recomendable adelantar transferencias y pagos importantes antes del viernes, comprobar la disponibilidad de servicios en las apps y cajeros automáticos, revisar el efectivo con antelación y planificar escapadas reservando con tiempo.

Aprovecha el feriado para disfrutar.