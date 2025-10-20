Rating: qué pasó con los números de Mujeres asesinas

Para liderar el rating, Canal 5 emite esta serie de televisión mexicana, producida por Pedro Torres en sociedad con Televisa.

La batalla por el rating no cesa y ningún canal quiere perderla. En búsqueda de conquistar a la audiencia, Canal 5 trasmite Mujeres asesinas, una serie de televisión mexicana, producida por Pedro Torres (director de Mediamates) en sociedad con Televisa.

Es una adaptación de la tira homónima argentina y el formato de la producción presenta en cada capítulo un caso diferente acerca de una o varias mujeres que cometen un asesinato. Presenta el lado oscuro de damas que, tras haber estado sometidas a maltratos o abusos, terminan convirtiéndose en crueles homicidas.

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n RATING. Mujeres asesinas. La producción ha contado con la participación de reconocidos actores y actrices mexicanas, quienes han aportado su talento para dar vida a personajes que, aunque ficticios, reflejan realidades dolorosas y comunes en la sociedad.

En el reparto de la primera temporada está Rosa María Bianchi, Mauricio Castillo, Renato Bartilotti, Paola Hinojos, Laisha Wilkins y Pablo Valentín. En la segunda y tercera, se suma Wideth Gabriel, Ricardo Franco, Angelique Boyer, Bárbara de Regil, Mar Sordo, Azul Guaita, Scarlet Gruber, Yare Santana, Cassandra Sánchez-Navarro y Eileen Yáñez, entre otros.