Rating: Fernando Colunga y Livia Brito lideraron los números

'Amanecer' se emite en Las Estrellas y emisión tras emisión cautiva a los televidentes. Aquí te contamos cómo fueron los números del rating.

No existe canal de TV que no busque liderar la contienda del rating. Para conquistar a los televidentes, Las Estrellas apuesta a Amanecer. Es una adaptación mexicana de la tira Monte Calvario de 1986, que a su vez se basó en la radionovela La mujer que no podía amar de Delia Fiallo.

Está protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, junto con Daniel Elbittar, Ana Belena, Ernesto Laguardia, Catherine Siachoque y Blanca Guerra en los roles antagónicos.

rating RATING. Amanecer La ficción pone el foco en Leonel Carranza, un hombre justo y generoso que cambia por completo tras un duro golpe. Vulnerable y dominado por su hermana, Leonel toma una decisión extrema: obligar a Alba Palacios a casarse con él.

Las grabaciones se llevaron a cabo en un pueblo en Michoacán. Las locaciones fueron seleccionadas por su valor histórico y visual. Un equipo de aproximadamente 200 personas participó en la realización de la telenovela. Las áreas de vestuario, cámara, escenografía, guion y dirección artística trabajaron de forma simultánea en el proceso de grabación.