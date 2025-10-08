Cómo le fue a Rocío Sánchez Azuara en la dura pelea por el rating

La presentadora mexicana está al frente de 'Acércate a Rocío' en Azteca UNO. Aquí te contamos qué pasó con los números de rating.

Azteca UNO busca liderar el rating y lo intenta con Acércate a Rocío, el programa que conduce Rocío Sánchez Azuara. En este ciclo se busca hablar de todo tipo de problemas y preocupaciones para que se les encuentre una solución.

Aborda historias reales de personas comunes con problemas familiares, sociales, emocionales o legales, buscando no solo exponer esas situaciones sino también ofrecer soluciones a través de expertos. "Desde que me planteé mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales", admitió Sánchez Azuara.

Algunos críticos apuntan que ciertos episodios parecen exagerados o que podrían usar elementos dramatizados, lo que no es raro en este tipo de formatos populares. Acércate a Rocío mantiene un fuerte impacto en la audiencia, además de que sus transmisiones han ayudado a posicionar a Rocío Sánchez Azuara como una figura clave en la televisión mexicana.

El programa se emite desde el 8 de marzo de 2021, lo que significa que lleva más de 4 años al aire. Desde su estreno, se ha consolidado como uno de los talk shows más populares de la televisión mexicana.