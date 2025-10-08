Cómo le fue a Rocío Sánchez Azuara en la dura pelea por el rating
La presentadora mexicana está al frente de 'Acércate a Rocío' en Azteca UNO. Aquí te contamos qué pasó con los números de rating.
Azteca UNO busca liderar el rating y lo intenta con Acércate a Rocío, el programa que conduce Rocío Sánchez Azuara. En este ciclo se busca hablar de todo tipo de problemas y preocupaciones para que se les encuentre una solución.
Aborda historias reales de personas comunes con problemas familiares, sociales, emocionales o legales, buscando no solo exponer esas situaciones sino también ofrecer soluciones a través de expertos. "Desde que me planteé mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales", admitió Sánchez Azuara.
Algunos críticos apuntan que ciertos episodios parecen exagerados o que podrían usar elementos dramatizados, lo que no es raro en este tipo de formatos populares. Acércate a Rocío mantiene un fuerte impacto en la audiencia, además de que sus transmisiones han ayudado a posicionar a Rocío Sánchez Azuara como una figura clave en la televisión mexicana.
El programa se emite desde el 8 de marzo de 2021, lo que significa que lleva más de 4 años al aire. Desde su estreno, se ha consolidado como uno de los talk shows más populares de la televisión mexicana.
¿Qué pasó con la dura batalla por el rating?
Según HR Media, el lunes 6 de octubre, Acércate a Rocío, en Azteca UNO, llegó a 507 mil televidentes.