Rating: Bárbara de Regil cautiva en la pantalla pero no lidera los números

Bárbara de Regil protagoniza Rosario Tijeras en Azteca UNO. Aquí te contamos qué pasó con la pelea por el rating.

Todos los canales quieren liderar la pelea por el rating y Azteca UNO no es la excepción. Así es como transmite la cuarta temporada de Rosario Tijeras, una versión mexicana de la tira homónima de drama criminal colombiana. Está basada en el libro creado por Jorge Franco, siendo adaptado por Adriana Pelusi y Carlos Quintanilla Sakar.

La historia ahora gira en torno a Ruby, la hija adolescente de Rosario, quien carga con el pasado violento de su madre y debe enfrentar nuevos peligros. Y si bien muchos creían que Rosario había muerto al final de la temporada anterior, su figura sigue muy presente. Son 40 capítulos llenos de acción, drama y emociones familiares.

En el reparto está Bárbara de Regil, Samantha Acuña, Luis Alberti, Luis Fernando Peña, Iván Arana, Roberto Sosa, Anette Michel, Regina Reynoso, Manuel Alcaraz, Cecilia Toussaint, Manuel Sevilla, Said Sandoval, Gaby Mellado, entre otros.

Para esta temporada, Bárbara de Regil entrenó artes marciales y peleas para que las escenas de acción fueran más realistas, incluso realizando muchas de ellas sin doble. Ella cautiva en la pantalla chica y conquista corazones.