Rating: cómo le fue a Canal 5 con Contrato de Corazones, Tú y Yo

La pelea por el rating no para. Canal 5 sumó una nueva tira a su programación para cautivar a la audiencia.

Con la intención de liderar el rating, Canal 5 sumó Contrato de Corazones, Tú y Yo a su programación. Es una serie juvenil mexicana que se estrenó el 27 de octubre de 2025. La producción busca captar al público joven con una fórmula romántica inspirada en los conocidos K-dramas.

La historia gira en torno a Feri, una joven talentosa pero con orígenes humildes. Gracias a una beca, ingresa a una escuela de élite donde todo se ve perfecto, pero su realidad es muy diferente a lo que aparenta. Para proteger su secreto, firma un “contrato de corazones” con Sebastián, un chico atractivo y misterioso, quien la chantajea para mantener una relación falsa.

DSC09750 RATING. Contrato de corazones La serie está producida por Carlos y Eduardo Murguía, con guionistas como Erika Morales y Rodrigo García Anaya. Entre los protagonistas están Farah Justiniani, Tristán Maze y Pedro Baldo. Además, la producción combina el drama romántico clásico con una estética moderna, acercándose al estilo visual de los dramas coreanos.

Los capítulos tienen una duración de unos 42 minutos y se transmite de lunes a viernes a las 18:30. Es una apuesta fresca para la audiencia joven que ama tanto la cultura del pop coreano como las historias románticas clásicas.