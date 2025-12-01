Qué ocurrió con el rating de El Conquistador

Canal 5 emite El Conquistador Supervivencia Extrema en su afán de liderar el rating. ¿Cómo fueron los números?

Canal 5 busca captar la atención de la audiencia y liderar el rating con El Conquistador Supervivencia Extrema. En este reality, 36 participantes ponen a prueba su fuerza, su mente y su resistencia en condiciones extremas. El premio es una cuantiosa suma de dinero: 200 mil dólares.

Es conducido por Julián Gil y Valeria Marín. Cada episodio muestra los retos físicos y mentales que enfrentan los competidores para mantenerse en juego. Los participantes están divididos en tres equipos: Amazonas, liderado por la alpinista Viridiana Álvarez; Centauros, con el medallista paralímpico Eduardo Ávila al frente; y Titanes, guiados por Peter Hance, ex policía y entrenador personal. Cada grupo vive y compite en condiciones muy distintas.

rating RATING. El Conquistador Supervivencia Extrema Los campamentos van desde el “Campamento Rico”, con ciertas comodidades, hasta “El Infernal”, donde no hay techo ni comida suficiente. La supervivencia se vuelve una lucha constante, y solo quienes mantengan la calma y la estrategia lograrán avanzar.