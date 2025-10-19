Qué hacer este domingo 19 de octubre en Ciudad de México: desde desfiles y platillos exquisitos

Disfruta de los espectáculos tradicionales y la cocina emblemática de la capital este domingo.

El Día de los Muertos se aproxima y Ciudad de México ya se prepara para el evento. Poco a poco, las calles y mercados se decoran y emanan el olor típico de esta temporada: el de los platillos mexicanos. Para disfrutar de esta experiencia, te recomendamos algunas actividades del domingo 19 de octubre.

Cabe destacar que las aplicaciones móviles y páginas web registran probabilidades de lluvia para los próximos días. Por eso te aconsejamos que actives las notificaciones en tu celular para que recibas las alertas meteorológicas en caso de lluvia y tormenta, y te quedes en casa si el pronóstico no es favorable.

méxico Los eventos de Ciudad de México para el domingo 19 de octubre. Archivo. Los eventos para este domingo 19 de cotubre Uno de los eventos más llamativos es el espectáculo La Llorona en Xochimilco. Este show estará disponible durante todo el fin de semana y dura 90 minutos el recorrido, más 60 minutos de espectáculo teatral-musical. Recuerda llevar abrigo porque la zona de Xochimilco es fría.

La Feria de los Barrios en Centro HIstórico expone el legado gastronómico y cultural de los barrios de la capital. Por eso, durante 5 días podrás disfrutar de los mejores sabores de la Ciudad de México. Este es un evento con entrada gratuita, pero los platillos y artesanías tienen un valor. Se recomienda llevar efectivo para realizar compras.