Laura Pausini sorprende en CDMX al cantar con Aldo de Nigris en un bar
México vibra con la improvisada canción de Laura Pausini junto a Aldo de Nigris. El público quedó asombrado y feliz.
Laura Pausini canta y emociona en la Ciudad de México. La cantante protagonizó un momento único que sus seguidores no olvidarán. La intérprete italiana apareció en un bar temático y compartió escenario con Aldo de Nigris, quien ganó popularidad en La Casa de los Famosos México. Juntos interpretaron “Víveme”.
Laura Pausini apareció en un bar
La escena ocurrió en un karaoke donde la cercanía entre artista y público rompió cualquier formalidad. Laura Pausini, con la naturalidad que la caracteriza, tomó el micrófono y dejó que su voz llenara el lugar. Aldo de Nigris la acompañó con entusiasmo, logrando una conexión que contagió a todos los presentes, quienes corearon cada verso de la canción.
Te Podría Interesar
El exfutbolista y actual figura televisiva no tardó en compartir la experiencia en redes sociales. Escribió en tono personal: “Querido diario, hoy canté con Laura Pausini”. El mensaje recibió una respuesta inmediata de la cantante, que lo felicitó y lo invitó de manera pública a asistir a sus próximos conciertos dentro de su nueva gira internacional.
El gesto muestra el estilo cercano que Laura Pausini ha mantenido a lo largo de su carrera. A pesar de su éxito mundial, no deja de sorprender con detalles que acercan su música a la gente. Este encuentro casual refuerza la imagen de una artista que disfruta compartir y generar recuerdos fuera de los escenarios masivos.
La visita se relaciona con la gira “Yo Canto World Tour 2026/2027”, que llegará a México en mayo de 2026. Las ciudades confirmadas son la capital, Guadalajara y Monterrey, donde se esperan presentaciones con entradas agotadas. El episodio en el bar de CDMX sirvió como un adelanto inesperado de lo que se vivirá en esos conciertos.