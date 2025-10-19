Pronóstico en México: domingo con lluvias intensas y descenso de temperatura en varias regiones

El pronóstico del domingo prevé lluvias intensas en el sur y aire más fresco en el norte de México, con un clima variable que marcará el cierre del fin de semana.

El pronóstico anticipa lluvias y viento en distintas regiones de México, con cielos nublados durante gran parte del día.

El pronóstico para este domingo 19 de octubre anticipa lluvias intensas, viento del norte y contrastes de clima en distintas zonas de México. Desde la Conagua informacron que la jornada estará dominada por sistemas de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y del golfo de México, y el ingreso de una masa de aire frío que refrescará el ambiente en el norte y el noreste del país.

En el sureste y la península de Yucatán se concentrarán las lluvias más fuertes. Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, junto con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, generará tormentas intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con posibilidad de descargas eléctricas, caída de granizo y oleaje elevado.

Aire más fresco en el norte y lluvias en el centro de México En el norte, el ingreso de aire frío acompañado de vientos del norte provocará descenso de temperatura, cielos nublados y chubascos dispersos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Hacia la tarde, el viento podrá alcanzar rachas de hasta 60 km/h, sobre todo en zonas abiertas y costeras del golfo.

En el centro y occidente, un canal de baja presión y el aporte de humedad del Pacífico mantendrán lluvias y chubascos en Jalisco, Michoacán, Colima, Puebla y Morelos, además de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

lluvia méxico El clima de México se mantendrá inestable este domingo, con tormentas en el sur y un ambiente más fresco en el norte. Shutterstock Viento, oleaje y temperaturas El viento soplará con fuerza en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas cercanas a los 70 km/h, y de manera moderada en el norte y occidente del país. El oleaje será de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas.