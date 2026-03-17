Sheinbaum reconoce "el gesto" del rey de España Felipe VI, quien dijo que "hubo mucho abuso" en la conquista de México

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , dijo este martes que aprecia "el gesto" del rey español Felipe VI , luego de que el monarca señalara que en la conquista de México "hubo mucho abuso".

Felipe VI pronunció estas palabras el lunes durante una visita que realizó a una exposición en Madrid sobre las mujeres en la época prehispánica y en la que el monarca tocó el tema de la conquista, el cual ha provocado tensiones con el gobierno mexicano desde 2019.

En una charla con el embajador mexicano Quirino Ordaz durante el recorrido, el monarca resaltó el valor de la exposición porque "abre una ventana de conocimiento" hacia las culturas que habitaban en el territorio que hoy es México.

"Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices 'Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos'. Pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso", dijo el rey en la charla informal con el embajador dada a conocer por la Casa Real.

"Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, controversias morales y éticas, en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo... hay un afán de protección [a los indígenas], que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", añadió.

Esta es la primera vez que el monarca habla de "abusos" durante la conquista española.

En 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), envió dos cartas, una para el rey de España y otra para el papa Francisco, invitándolos a que "se pida perdón" a los pueblos indígenas "por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos".

"Hubo matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz", dijo entonces López Obrador, quien buscaba una revisión histórica de cara al 500º aniversario de la conquista de los pueblos indígenas de México.

En respuesta, el gobierno español rechazó los términos de la petición del presidente mexicano: "La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas", dijo la cancillería española al "rechazar con toda firmeza" la carta.

El desencuentro causó tensiones diplomáticas desde entonces.

López Obrador anunció que limitaría las relaciones de su gobierno con España y Sheinbaum no invitó a los reyes españoles a su toma de posesión en 2024 debido, dijo, a que nunca hubo respuesta formal de los monarcas a la carta y que esta se filtró a los medios de comunicación.

Presidencia de México Sheinbaum no invitó a los reyes españoles a su investidura en 2024.

"Es un acercamiento"

Luego de que el rey realizara la visita a la exposición "La Mujer en el México indígena" en Madrid, y tocara el tema de la conquista, la presidenta Sheinbaum dijo que valora el gesto del monarca español.

"Es un acercamiento del rey que reconocemos. Porque a diferencia de hace varios años, donde ni si quiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador, y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, ahora hubo, en primer lugar, el gesto del rey de ir a la exposición... Y después su declaración", dijo la presidenta.

"No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, de un reconocimiento de excesos, exterminios, que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", añadió.

La mandataria señaló que en la conquista española hubo "grandes matanzas en Cholula y el Templo Mayor, de las conocidas, pero hubo muchísimas más", por lo que consideró necesario el reconocimiento de los agravios por parte de España.

Casa de S.M. el Rey El catedrático español Andrés Ciudad (izq) y el embajador Quirino Ordaz (der) explicaron al rey parte del contenido de la exposición.

En su visita a la exposición, que según el diario El País no estaba en su agenda, Felipe VI sostuvo que era importante conocer la historia, aunque dijo que esta no debería juzgarse con los valores modernos.

"Es muy bonito verla, conocer más a fondo esa historia antigua, ancestral, con cosas que están por descubrir, me imagino, que la ciencia continúa su esfuerzo de investigación. Y a la vez ver cómo las civilizaciones se han encontrado, con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia", señaló.

El rey también destacó que la exposición temporal fuera organizada por los gobiernos de ambos países.

"Ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas que son lo que hoy es México. En realidad México es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles", declaró.

BBC

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FUENTE: BBC