Cómo obtener cupón de 25% des descuento en Mercado Libre México en pocos pasos

Este descuento es de tiempo limitado por lo que se recomienda aprovechar cuanto antes. Descubre más de Mercado Libre.

Luego de una semana de ofertas importantes, Mercado Libre extiende un descuento del 25% OFF válido para productos seleccionados en su página web. El único requisito es un monto mínimo de compra de 399 pesos y desde la página oficial señalaron que este beneficio estará disponible hasta el 31 de octubre.

Todo lo que tienes que saber sobre este descuento Cabe destacar que esta promoción seguirá vigente hasta agotar stock de los cupones o de los productos con descuento. Y si bien la rebaja señala 25%, el beneficio tiene un tope de 120 pesos por usuario. Por lo tanto, se recomienda observar el precio y sacar conclusiones antes de hacer una compra.

mercado libre.jpg No te pierdas la oportunidad de comprar en Mercado Libre. Archivo MDZ. También hay que mencionar que esta reducción de precio está disponible para quienes son nuevos en la plataforma o llevan un tiempo sin hacer una compra. Para saber si dispones de este beneficio tienes que elegir algún producto y fijarte si está acompañado de un cartel con la inscripción “Cupón”.

Si quieres conocer todos los artículos que tienen un 25% OFF, puedes dirigirte a la sección del cupón y ubicar el producto que más te guste. Pero también es una oportunidad perfecta para conocer todos los cupones vigentes de Mercado Libre, los cuales se aplican a múltiples categorías.