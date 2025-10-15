Mercado Libre: el Smart TV Motorola que está con 50% off y tiene una pantalla de 43 pulgadas

La tienda digital acerca una oferta única para sus usuarios y ya se convirtió en la más vendida de la página.

Mercado Libre tiene un descuento jugoso para un Smart TV Motorola de 43 pulgadas, perfecto para una experiencia multimedia única y sorprendente. En la página web podrás encontrarlo por tan solo $4299 y puedes pagarlo hasta en 15 cuotas sin interés de $286 pesos. Ten en cuenta que su precio original es de $8598 y que esta oportunidad es de tiempo limitado.

Las características de este Smart TV Este Smart TV ofrece entretenimiento a tu medida gracias a Android TV. Disfruta de tus contenidos favoritos, navega en internet y mira tus videos de streaming con una calidad única y velocidad sorprendente. Además, cuenta con Google Play que te permite descargar aplicaciones y juegos fácilmente.

SMART TV GOOGLE El Smart TV de Motorola que está de oferta en Mercado Libre. Mercado Libre México. El televisor cuenta con Chromecast Built-in con el que puedes enviar de forma simple y rápida el contenido de tu smartphone o notebook al televisor, así disfrutarás de tu música, juegos y películas en una sola pantalla. Incluso puedes pedirle lo que quieras al Asistente de Google sin escribir para que no tengas que pararte de tu sillón.

Este dispositivo de Motorola está pensado para que potencies tus sentidos. Mirá y escuchá todo los contenidos como quieras gracias a HDR10 DTS que ofrece los mejores detalles con una precisión cromática junto a Dolby Multiscreen que brinda un sonido envolvente para tener una sensación 3D.