ARBA desmiente una mayor presión impositiva y negó la creación de un impuesto a Mercado Libre

En entrevista con Somos Pymes Radio, Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA ) , negó que los contribuyentes bonaerenses estén sometidos a una mayor presión impositiva. El funcionario aseguró que se están aplicando medidas para reducir distorsiones en el sistema tributario y desmintió la existencia de un nuevo impuesto a Mercado Libre o a las billeteras virtuales .

Girard explicó que ARBA logró reducir significativamente el stock de saldos a favor (SAF), es decir, los créditos originados por anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a través de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias.

"Al inicio de la gestión, los SAF equivalían a tres meses de recaudación de Ingresos Brutos; hoy esa proporción se ubica en menos de 0,9 meses", detalló el titular del organismo.

El funcionario también reconoció que los Ingresos Brutos son una fuente central de recursos provinciales: "Tres de cada cuatro pesos que recauda ARBA provienen de este impuesto. Nuestro objetivo es cobrarlo de la manera menos distorsiva posible", afirmó.

En ese sentido, destacó que se redujo la cantidad de agentes de retención y de CUITs alcanzados , además de disminuir las alícuotas en los regímenes menos vinculados al hecho imponible. "Uno de esos regímenes es el de las retenciones bancarias, que está totalmente divorciado del hecho imponible", subrayó.

Régimen sobre billeteras virtuales: Mercado Pago

Girard también se refirió a la reciente Resolución Normativa 25/2025, mediante la cual la Gobernación bonaerense estableció un nuevo régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los montos acreditados en billeteras virtuales y cuentas de pago.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA Foto: PBA Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA Foto: PBA

La medida, publicada en el Boletín Oficial, obliga a los Proveedores de Servicios de Pago (Pspocp) —como Mercado Pago y otras fintech— a actuar como agentes de recaudación, en línea con lo que ya rige en otras provincias. La provincia de Buenos Aires, además, adhirió al SIRCUPA, el sistema unificado aprobado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Frente a las críticas que señalaban la creación de un nuevo tributo, Girard fue contundente: "Es mentira que la Provincia haya creado un impuesto para las billeteras virtuales. Lo que hicimos fue establecer un régimen de recaudación que iguala las condiciones entre bancos, fintech y otros sistemas de pago", aclaró.

Finalmente, el titular de ARBA sostuvo que la intención del gobierno provincial es promover la equidad tributaria y evitar privilegios fiscales: "Nuestra idea es generar condiciones de igualdad entre todos los actores del sistema financiero. No se trata de un nuevo impuesto, sino de un mecanismo para que todos contribuyan en las mismas condiciones", concluyó.