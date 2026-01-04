Nunca actives esta opción en tus fotos: por qué los expertos piden dejar de compartir la ubicación ya mismo
Una simple historia en Instagram o unas fotos camino al trabajo pueden ser la llave para ciberataques y robos. Descubre qué hábitos cotidianos debes eliminar.
Esas fotos casuales en el gimnasio, la historia disfrutando en un restaurante de moda o el video del trayecto diario a la oficina parecen inofensivos, pero esconden un peligro real. Según los expertos en ciberseguridad, este hábito de documentar cada paso en redes sociales está exponiendo a los usuarios a riesgos graves. ¿Por qué desactivar la ubicación?
Al activar las etiquetas de geolocalización en plataformas como Instagram o Facebook, no solo estás compartiendo un momento, sino que estás entregando voluntariamente un mapa detallado de tus rutinas a desconocidos, comprometiendo tanto tu seguridad física como la de tu hogar.
Ubicación en fotos: Un catálogo de datos para los delincuentes
El problema radica en que cada ubicación publicada ayuda a reconstruir patrones de comportamiento. Los ciberdelincuentes utilizan esta información para detectar cuándo una vivienda está vacía, facilitando robos, o para ejecutar maniobras de ciberacoso y extorsión basadas en el seguimiento de desplazamientos. Además, la combinación de datos geográficos con información personal —como el colegio de los hijos (al mostrar uniformes) o lugares frecuentes— aumenta drásticamente el riesgo de suplantación de identidad e ingeniería social para vulnerar cuentas bancarias.
Para frenar esta vulnerabilidad, la recomendación es tajante: desactivar el GPS de la cámara y de las aplicaciones sociales cuando no sea estrictamente necesario. Los especialistas sugieren evitar publicaciones en tiempo real durante las vacaciones, revisar periódicamente los permisos de las apps y, fundamentalmente, mantener las cuentas en modo privado. En un mundo hiperconectado, la discreción se ha convertido en la única barrera efectiva; dejar de decirle al mundo dónde estás en cada segundo es el primer paso para estar a salvo.