Nunca actives esta opción en tus fotos: por qué los expertos piden dejar de compartir la ubicación ya mismo

Esas fotos casuales en el gimnasio, la historia disfrutando en un restaurante de moda o el video del trayecto diario a la oficina parecen inofensivos, pero esconden un peligro real. Según los expertos en ciberseguridad, este hábito de documentar cada paso en redes sociales está exponiendo a los usuarios a riesgos graves. ¿Por qué desactivar la ubicación?

Al activar las etiquetas de geolocalización en plataformas como Instagram o Facebook, no solo estás compartiendo un momento, sino que estás entregando voluntariamente un mapa detallado de tus rutinas a desconocidos, comprometiendo tanto tu seguridad física como la de tu hogar.

Un catálogo de datos para los delincuentes El problema radica en que cada ubicación publicada ayuda a reconstruir patrones de comportamiento. Los ciberdelincuentes utilizan esta información para detectar cuándo una vivienda está vacía, facilitando robos, o para ejecutar maniobras de ciberacoso y extorsión basadas en el seguimiento de desplazamientos. Además, la combinación de datos geográficos con información personal —como el colegio de los hijos (al mostrar uniformes) o lugares frecuentes— aumenta drásticamente el riesgo de suplantación de identidad e ingeniería social para vulnerar cuentas bancarias.