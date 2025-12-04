No es un suplemento: el alimento común que aporta colágeno de forma natural

Cuando se habla de colágeno natural, muchas personas piensan automáticamente en suplementos costosos. Sin embargo, existe un alimento simple, económico y fácil de conseguir que aporta colágeno de forma natural y que vuelve a ganar protagonismo: la gelatina .

Este clásico de la cocina no solo es un postre liviano , sino también una fuente directa de esta proteína fundamental para el buen estado de la piel, las articulaciones y los huesos.

La gelatina se obtiene a partir del colágeno animal, principalmente de huesos y cartílagos. Al consumirla, el cuerpo incorpora aminoácidos clave como la glicina y la prolina, esenciales para el mantenimiento de los tejidos.

Con el paso de los años, la producción natural de colágeno disminuye. Por eso, sumar gelatina a la alimentación puede ser un complemento sencillo para acompañar esa pérdida natural.

Incluir gelatina en la dieta, dentro de un plan alimentario equilibrado, puede ayudar a:

El colágeno está presente en la gelatina, un alimento clásico y económico. Foto: Shutterstock

Sorprende a todos con esta deliciosa gelatina de frutillas y vino Foto: Shutterstock

Mejorar la elasticidad de la piel

Aportar bienestar en las articulaciones

Fortalecer uñas y cabello

Favorecer la digestión

Brindar sensación de saciedad

Si bien no es un alimento milagro, su consumo frecuente puede contribuir al bienestar general.

Cómo consumirla para aprovechar sus propiedades

La forma más recomendada es optar por gelatina sin azúcar o preparada en casa, para evitar colorantes y edulcorantes en exceso. Puede consumirse sola, como postre, o incluso incorporarse en recetas saladas.

Además de ser accesible y fácil de preparar, la gelatina se destaca por su bajo contenido calórico, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor.

En tiempos donde todo parece resolverse con suplementos, este alimento tradicional demuestra que a veces lo más simple sigue siendo lo más efectivo.