México: el pronóstico del clima para este miércoles 29 de octubre
El pronóstico del clima en México indica un miércoles con viento intenso, lluvias fuertes en el sureste y calor extremo en el Pacífico.
La mitad de semana llega con un cambio importante en el clima de México. A medida que avanza el otoño, comienzan a aumentar los efectos de los sistemas provenientes de latitudes medias, y este miércoles el protagonista será nuevamente el frente frío número 11, ahora extendiéndose sobre la vertiente del Golfo de México.
Su presencia provocará descenso de temperatura, lluvias de variada intensidad y un evento de "Norte" que se hará sentir especialmente en la región costera del sureste.
El avance del frente frío impulsará tormentas en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país. Veracruz y Oaxaca podrían registrar lluvias muy fuertes, mientras que Puebla también tendrá episodios intensos durante la tarde y noche.
Tabasco, Chiapas y Guerrero continuarán con precipitaciones fuertes, aunque más dispersas.
En contraste, el ingreso de aire marítimo tropical favorecerá chubascos en gran parte del occidente y la península de Yucatán. En estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias moderadas a lo largo del día.
Llega el evento "Norte" a México
El primer evento de "Norte" de la temporada se instalará en la costa del Golfo. Se esperan rachas que podrían llegar a 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y alcanzar entre 65 y 80 km/h en Oaxaca y Chiapas, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. Hacia la noche, el viento también se intensificará en Tabasco, Campeche y Yucatán. En tanto, regiones del norte y centro del país como el Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla tendrán rachas moderadas que acompañarán la disminución térmica.
A pesar del ambiente más fresco en gran parte del país, los estados del Pacífico mexicano seguirán bajo condiciones de calor intenso. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero podrían alcanzar entre 35° y 40° durante la tarde. En la Ciudad de México y zona centro, el descenso térmico será más notorio al caer la noche, mientras que hacia la madrugada del jueves regresarán las temperaturas cercanas a los 0° en sierras de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Será un miércoles de contrastes: mientras el norte y el centro despiertan con frío y fuerte viento, el sur y sureste se mantienen bajo condiciones húmedas e inestables, y el occidente y Pacífico continúan con temperaturas que aún recuerdan al verano.
Este pronóstico fue creado con información del Servicio Meteorológico Nacional de México.