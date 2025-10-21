Limpieza: el truco infalible para dejar la estufa de la cocina reluciente

Es posible dejarla libre de grasa con una limpieza sencilla. El vinagre es una de las claves para esta tarea.

Limpiar a fondo la cocina de tu hogar es cuidar la calidad de tus alimentos Foto: Shutterstock

La cocina es el espacio del hogar que más se usa y por ende, el que más se ensucia. La estufa acumula grasa, suciedad y salpicadura de alimentos. Es por eso que cada cierto periodo necesita una limpieza bien profunda.

Limpieza profunda Tener la estufa limpia puede ser la diferencia para darle un aspecto de limpieza a la cocina más allá de la apariencia. Existen trucos infalibles y económicos para dejarla impecable por más tiempo.

Paso a paso En primer lugar, se deja enfriar y hay que cerrar el gas. Después quitar los quemadores, placas y parrillas para tener la superficie lista para realiza la limpieza.

Luego se limpian los residuos de comida y de grasa con una toalla de papel absorbente. Un limpiador quitamanchas será muy útil para los fogones. Colocar en fregadero las placas y limpiarlas con jabón líquido para desengrasar.

Luego se prepara una pasta con vinagre y bicarbonato de sodio que se usará con una esponja de metal para quitar las manchas. Estos poderosos ingredientes dejarán la estufa reluciente como nueva.