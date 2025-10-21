Limpieza: el truco infalible para dejar la estufa de la cocina reluciente
Es posible dejarla libre de grasa con una limpieza sencilla. El vinagre es una de las claves para esta tarea.
La cocina es el espacio del hogar que más se usa y por ende, el que más se ensucia. La estufa acumula grasa, suciedad y salpicadura de alimentos. Es por eso que cada cierto periodo necesita una limpieza bien profunda.
Limpieza profunda
Tener la estufa limpia puede ser la diferencia para darle un aspecto de limpieza a la cocina más allá de la apariencia. Existen trucos infalibles y económicos para dejarla impecable por más tiempo.
Paso a paso
En primer lugar, se deja enfriar y hay que cerrar el gas. Después quitar los quemadores, placas y parrillas para tener la superficie lista para realiza la limpieza.
Luego se limpian los residuos de comida y de grasa con una toalla de papel absorbente. Un limpiador quitamanchas será muy útil para los fogones. Colocar en fregadero las placas y limpiarlas con jabón líquido para desengrasar.
Luego se prepara una pasta con vinagre y bicarbonato de sodio que se usará con una esponja de metal para quitar las manchas. Estos poderosos ingredientes dejarán la estufa reluciente como nueva.
Finalmente, se pasa un trapo húmedo para retirar los residuos y la estufa quede brillante de limpieza.
Otra alternativa es calentar agua con rodajas de limón y luego pasar las rodajas por la estufa para desprender la grasa. El limón ayudará a neutralizar los malos olores.