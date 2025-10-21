La muerte que confundió a todos: cuál de los Medio Metro perdió la vida

La muerte de Medio Metro deja un vacío enorme en el mundo sonidero. Ya se pronunciaron los demás, "el único" y "el oficial".

Francisco Pineda Pérez vivió para bailar y hacer reír, pero el destino escribió un final doloroso para su historia. El cuerpo del bailarín conocido como Medio Metro fue hallado en Puebla, sin vida, junto a un canal de riego. La noticia de su muerte desató tristeza, confusión y una ola de homenajes que recorrió las redes y los escenarios populares.

Cuál Medio Metro Vecinos de San Sebastián de Aparicio alertaron a las autoridades tras ver perros merodeando el cuerpo del artista. La escena fue tan impactante que rápidamente se convirtió en tema nacional. El Medio Metro de Puebla, con su carisma y pasos inconfundibles, había conquistado al público de los sonideros, un mundo donde la alegría y la música se mezclan con el sudor de los barrios.

mediometro Se investiga la muerte. Las primeras investigaciones indicaron que murió por un golpe en la cabeza, pero al parecer habría recibido tres impactos de bala. La familia confirmó la identidad y pidió respeto ante tanto dolor. En medio de la confusión, surgieron rumores y versiones cruzadas sobre cuál de los artistas con ese nombre había muerto, reflejando la fama y la confusión que acompañaban al personaje.