Instagram permite compartir historias de cuentas públicas en tu perfil

Mark Zuckerberg anunció la nueva función que aumenta la difusión de contenido en Instagram. Una gran noticia para los usuarios

Instagram, la popular plataforma de Meta, acaba de lanzar una importante actualización que potencia la forma en que los usuarios interactúan y difunden contenido. A partir de ahora, cualquier persona podrá compartir las historias de cuentas públicas directamente en las historias de su propio perfil.

La noticia fue dada a conocer por el propio Mark Zuckerberg, CEO de Meta, a través de su canal de difusión en Instagram. "La actualización de IG acaba de salir: ahora puedes volver a compartir historias de cuentas públicas en tu propia historia", explicó el líder de la plataforma. Esta novedad está diseñada para otorgar una mayor difusión al contenido de las historias públicas, expandiendo su alcance a través de diferentes perfiles dentro de la red social.

instagram (1).jpg Instagram, la app de Meta, continúa apostando a la seguridad y la privacidad de sus usuarios. Cómo compartir historias en Instagram con el nuevo método Utilizar esta nueva funcionalidad es simple e intuitivo. Los usuarios solo deben seguir unos pocos pasos cuando encuentren una historia de una cuenta pública que deseen compartir:

Ingresar a la historia de la cuenta pública que les interese.

Presionar el b otón de enviar (icono de avión de papel).

Seleccionar la opción "Agrega a historia".

Aparecerá la historia en el editor, donde el usuario puede personalizarla añadiendo texto, stickers, emojis o música, como si fuera a compartir contenido nuevo.

Finalmente, presionar el botón "Tu historia" para publicarla. De esta forma, la historia de la cuenta original será inmediatamente compartida en el perfil del usuario.