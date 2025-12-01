Feng Shui: este es el lugar para colocar un recipiente con sal y atraer la riqueza

El Feng Shui es una filosofía china milenaria que se enfoca en la armonización de los espacios. Para esta tradición la sal no solo es un mineral sino un elemento básico para lograr un equilibrio energético. Es una herramienta purificadora.

Colocar un recipiente con sal , según esta teoría, permite armonizar el ambiente y atraer la riqueza y la prosperidad al hogar. Para el Feng Shui la sal neutraliza la vibraciones pesadas y equilibra ambientes que están muy cargados para que se pueda recibir el flujo de la buena energía.

De alguna manera la sal es un imán que simboliza la estabilidad material. Es una representación de la claridad, la protección y la base sólida para que la abundancia circule libremente en el hogar.

Colocar la sal en puntos estratégicos de la casa es ideal para potenciar la energía que se asocia a la riqueza. El Feng Shui recomienda, para maximizar sus efectos, usar la sal en un recipiente de vidrio o cerámica.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la sal tiene que ser reemplazada regularmente porque eso permite que la energía se mantenga viva.

Fuera la mala suerte: Los secretos del feng shui para llenar tu hogar de energía positiva Foto: Shutterstock Los secretos del feng shui para llenar el hogar de energía positiva Foto: Shutterstock

La sal se puede ubicar en la puerta principal porque es el lugar donde entra la energía al hogar. También en la cocina porque es un espacio que simboliza el sustento y la capacidad económica.

Además, se recomienda colocar la sal en el área de trabajo o de estudio, sobre el escritorio porque eso promueve la claridad mental y el crecimiento profesional. Permite además la apertura a nuevas oportunidades y proyectos.

Otra opción es colocar la sal en la esquina de la riqueza, en el sureste del hogar, porque esa zona está directamente relacionada con la prosperidad.