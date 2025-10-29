Es oficial: Infonavit otorga un crédito de 160 mil pesos a trabajadores que cumplan con este requisito

Te contamos sobre los requisitos y el paso a paso para solicitar tu crédito para renovar tu vivienda.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores( Infonavit) presenta una opción no hipotecaria destinada a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que posean una Afore. Una Afora es una institución financiera privada que administra los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores.

El crédito Mejoravit Solo para Ti permite que los trabajadores accedan a financiamientos entre 10 mil y 160 mil pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Cabe destacar que el dinero solo está pensado para remodelaciones, ampliaciones o reparación de viviendas.

cornejo casado entregan viviendas (5).JPG Este es un crédito para reformar la vivienda. ALF PONCE MERCADO / MDZ Los requisitos para acceder al crédito: Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados

Autorizar consulta en buró de crédito

No contar con un crédito activo en el organismo público

Habilitar la vivienda a mejorar o realizar obras de un inmueble a nombre de familiares cercanos

La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres Para solicitar el crédito tienes que seguir una serie de pasos. Primero accede a tu cuenta de Infonavit y autoriza la consulta en Buró de Crédito y selecciona el plazo. Luego elabora un proyecto con el presupuesto de obra. Reúne la documentación: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y formatos descargados de la plataforma. Después inicia el trámite en línea y formaliza el crédito para aplicar los recursos en un plazo de 9 meses.