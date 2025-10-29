El cambio que Ninel Conde hizo en su rostro y dejó a todos sin palabras

La decisión que marcó un antes y un después en Ninel Conde. Ella está contenta con este increíble cambio.

Ninel Conde es una de las cantantes más importantes de la farándula latina Foto: Instagram/Ninel Conde

Ninel Conde estrena nueva mirada. La cantante y actriz decidió cambiar el color de sus ojos mediante una cirugía estética en Nueva York, un procedimiento que hasta hace poco parecía reservado solo para los más atrevidos. El "bombón asesino" no pasó desapercibida.

Ninel Conde cambia el look El periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que la intérprete viajó a Estados Unidos para someterse a la intervención. El cambio, según detalló, no fue un rumor: “Se cambió los ojos, fue a Nueva York”, dijo durante una emisión televisiva. La noticia causó revuelo, sobre todo porque este tipo de operación implica una modificación directa en el aspecto más expresivo del rostro.

Embed - A Veces Un Cambio Exterior Refleja Una Transformación Interior Durante años, Ninel Conde ha sido conocida por su figura y su estilo llamativo, pero esta vez el centro de atención fue su mirada. Eligió un tono verde olivo que, según explicó, resalta su piel y su cabello. El resultado sorprendió incluso a quienes la acompañaron en el proceso. La cantante aseguró sentirse feliz con su nueva imagen y compartió con sus seguidores el antes y el después.

Embed - Sabadito De Cambio De Look !… El costo del procedimiento también llamó la atención. Según Infante, hace algunos años la cirugía rondaba los veinte mil dólares, pero actualmente se consigue por alrededor de doce mil. Esa reducción ha generado un aumento en la cantidad de personas interesadas en probarla, aunque sigue siendo un tratamiento delicado y exclusivo.