Infonavit ofrece 2 millones si cumples con dos requisitos: te contamos cómo obtener el crédito en pocos pasos

Desde la institución explicaron que este crédito es una ayuda para remodelar o comprar una casa.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un crédito para adultos mayores de 60 años que buscan remodelar o comprar una casa. El monto ronda alrededor de los 2 millones de pesos, pero puede variar según la capacidad de pago de cada persona.

Los requisitos para obtener el crédito Para tener este beneficio es necesario prestar atención a dos requisitos. Si eres hombre, la suma de tu edad actual más el plazo que elijas para pagar tu préstamo no debe superar los 70 años. Pero si eres mujer, la edad actual más el plazo para pagar el crédito no debe pasar los 75 años.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c7767r5xmvmo El crédito de Infonavit para comprar tu casa. Aldara Zarraoa / Getty Paso a paso para tener el crédito Para acceder a este crédito debes ingresar al portal “Mi cuenta Infonavit” y registrarte o iniciar sesión. Allí debes realizar una planificación que podrás encontrar en la sección “Precalificación y Puntos” o “Tramitar mi crédito”. Al precalificar, el sistema te indicará si cumples con los requisitos y te mostrará el monto al que podrás acceder. Una vez que conozcas el monto y cumplas con las condiciones, puedes iniciar formalmente el trámite para usar el dinero.

Quienes quieran solicitar este crédito deben tener en cuenta que se puede pedir un crédito subsecuente, es decir, un segundo crédito. No importa si ya compraste una casa anteriormente, siempre y cuando hayas cumplido con el pago y no se registren penalizaciones por créditos anteriores.