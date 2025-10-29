Vida útil: cuántos años duran los autos eléctricos

Los autos eléctricos tienen una vida útil que sorprendió a más de uno. La tecnología avanza cada día.

La tecnología automotriz avanza a pasos agigantados aunque muchos se preguntan cuál es la vida útil de un auto eléctrico. Un estudio de la Universidad de Birminghan permitió develar esta incógnita y el resultado sorprendió a más de una persona.

Autos eléctricos En el reporte de los resultados los especialistas señalaron que los autos eléctricos tienen una vida útil de unos 18,4 años y pueden viajar hasta 124 mil millas. De todas maneras el tiempo de uso depende en gran medida de la batería.

puestos de carga autos electrico (1) Los autos eléctricos son amigables con el medio ambiente. La Universidad detalló que las baterías eléctricas nuevas se degradan solamente un 1,8% anual. En el año 2019, Geotab, una firma que se dedicaba a la tecnología telemática y de gestión de flotas realizó un estudio y la tasa de degradación anual en ese momento era de 2,3% al año.

Estos cambios en los porcentajes demuestran que los fabricantes están mejorando la fabricación de los autos eléctricos. Los expertos señalan que las innovaciones han logrado igualar o superar la duración de estos autos comparados con los de combustión.

En cuanto a la confiabilidad, los especialistas señalan que son iguales que los vehículos que tienen motor de gasolina o diesel. Los primeros autos que eléctricos que llegaron al mercado eran menos confiables que los convencionales, pero con el tiempo ese problema se superó.