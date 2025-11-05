Cuatro claves para cuidar a tu perro en los días de frío
Tu perro también sufre el frío y hay cosas que no pueden faltar si querés que pase el invierno sano, feliz y sin sobresaltos.
El frío llegará con fuerza próximamente y aunque muchos humanos lo disfrutan con mantas y chocolate caliente, para los perros puede ser una temporada incómoda, incluso peligrosa si no los cuidamos de manera adecuada. Qué consejos se pueden implementar para que tu perro no sufra.
Abrigo, pero con criterio
No todos los perros necesitan ropa, pero muchos sí. Los de pelo corto, los cachorros, los adultos mayores y los que viven en interiores son más vulnerables. Un abrigo térmico o impermeable puede marcar la diferencia. Eso sí: nada de disfraces incómodos ni telas que irriten la piel.
Un rincón cálido es imprescindible para tu perro
La cama no puede estar en el piso frío ni cerca de ventanas abiertas. Lo ideal es ofrecerles una manta gruesa, una colchoneta térmica y un rincón donde el perro se sienta seguro. Si vive afuera, la casita debe estar aislada, seca y protegida del viento siempre.
Más energía, más comida
En invierno y en días fríos, muchos perros gastan más calorías para mantener su temperatura corporal. La solución es consultar con el veterinario si necesita ajustar su dieta. Y ojo con el agua: tiene que estar fresca, pero no helada.
Las patas también sufren
La sal en las veredas, el hielo y el barro pueden irritar o agrietar sus almohadillas. Revisalas después de cada paseo. Si ves grietas, enrojecimiento o que se lame demasiado, actuá. Hay cremas específicas y botitas protectoras para casos extremos de frío.