Cuatro claves para cuidar a tu perro en los días de frío

Tu perro también sufre el frío y hay cosas que no pueden faltar si querés que pase el invierno sano, feliz y sin sobresaltos.

El frío llegará con fuerza próximamente y aunque muchos humanos lo disfrutan con mantas y chocolate caliente, para los perros puede ser una temporada incómoda, incluso peligrosa si no los cuidamos de manera adecuada. Qué consejos se pueden implementar para que tu perro no sufra.

Abrigo, pero con criterio No todos los perros necesitan ropa, pero muchos sí. Los de pelo corto, los cachorros, los adultos mayores y los que viven en interiores son más vulnerables. Un abrigo térmico o impermeable puede marcar la diferencia. Eso sí: nada de disfraces incómodos ni telas que irriten la piel.

Un rincón cálido es imprescindible para tu perro La cama no puede estar en el piso frío ni cerca de ventanas abiertas. Lo ideal es ofrecerles una manta gruesa, una colchoneta térmica y un rincón donde el perro se sienta seguro. Si vive afuera, la casita debe estar aislada, seca y protegida del viento siempre.

perros afuera o dentro Shuterstock.jpg Los perros de pelo corto, cachorros y adultos mayores son más vulnerables al frío. Foto: Archivo Más energía, más comida En invierno y en días fríos, muchos perros gastan más calorías para mantener su temperatura corporal. La solución es consultar con el veterinario si necesita ajustar su dieta. Y ojo con el agua: tiene que estar fresca, pero no helada.