Constancia de Situación Profesional: cómo tramitar este documento en línea y gratis

Este documento valida la trayectoria académica de una persona y es un gran aliado para que empleadores verifiquen la información de sus empleados.

El documento que puedes conseguir gratis y en línea en pocos pasos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó un documento que demuestra la trayectoria académica de una persona. Este se llama Constancia de Situación Profesional y digitaliza la información disponible, integrando el historial académico y un código QR que posibilita la validación en la página web.

Si bien este documento podía obtenerse de manera presencial, la novedad es que puedes obtenerlo en segundos por el sitio oficial. El trámite es gratis y tienes que seguir una serie de pasos con cuidado para no cometer errores y solicitar una documentación incorrecta.

El paso a paso para tener este documento constancia Ahora puedes descargar este documento en línea y gratis. Archivo. Ingresa al sitio web oficial del Registro Nacional de Profesiones y selecciona el trámite correspondiente, en este caso "Constancia de Situación Profesional". Luego llena el formulario en línea con información personal y profesional (número de cédula o folio de registro). A continuación adjunta documentos y recibe la constancia (descargable en PDF).

Como mencionamos anteriormente, este documento certifica el estatus de una persona con respecto a su profesión e incluye información como: nombre completo del titular, número de cédula profesional o matrícula, título o grado académico obtenido, especialidad profesional, estado vigente de la habilitación o registro y fecha de expedición.