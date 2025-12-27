Presenta:

Cómo prevenir con ejercicios las várices en adultos mayores

Los ejercicios diarios son clave para prevenir várices en adultos mayores.

Las várices son una de las afecciones más comunes en la edad adulta y, aunque suelen asociarse a la genética, el estilo de vida juega un papel clave. La buena noticia es que existen ejercicios simples que ayudan a prevenirlas y mejorar la circulación, especialmente en los adultos mayores.

‍ Ejercicios recomendados

  • Caminar diariamente: es el más efectivo y accesible. Favorece la circulación y fortalece las piernas.
  • Ejercicios de flexión y extensión: mover los tobillos y pies sentado o acostado ayuda a activar la bomba muscular.
  • Elevación de piernas: colocar las piernas en alto durante unos minutos mejora el retorno venoso.
  • Yoga o estiramientos suaves: favorecen la movilidad y reducen la presión en las venas.
La constancia en los ejercicios es la mejor prevenci&oacute;n contra las v&aacute;rices.

Consejos adicionales

  • Evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado sin moverse.
  • Usar ropa cómoda que no comprima las piernas.
  • Mantener un peso saludable y una dieta equilibrada.
  • Consultar al médico antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios.

Un hábito sencillo, un gran beneficio

La prevención de las várices no requiere rutinas complicadas: con ejercicios simples y constancia, los adultos mayores pueden mejorar su calidad de vida y reducir molestias asociadas a la circulación.

