Cómo prevenir con ejercicios las várices en adultos mayores
Las várices son una de las afecciones más comunes en la edad adulta y, aunque suelen asociarse a la genética, el estilo de vida juega un papel clave. La buena noticia es que existen ejercicios simples que ayudan a prevenirlas y mejorar la circulación, especialmente en los adultos mayores.
Ejercicios recomendados
- Caminar diariamente: es el más efectivo y accesible. Favorece la circulación y fortalece las piernas.
- Ejercicios de flexión y extensión: mover los tobillos y pies sentado o acostado ayuda a activar la bomba muscular.
- Elevación de piernas: colocar las piernas en alto durante unos minutos mejora el retorno venoso.
- Yoga o estiramientos suaves: favorecen la movilidad y reducen la presión en las venas.
Consejos adicionales
- Evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado sin moverse.
- Usar ropa cómoda que no comprima las piernas.
- Mantener un peso saludable y una dieta equilibrada.
- Consultar al médico antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios.
Un hábito sencillo, un gran beneficio
La prevención de las várices no requiere rutinas complicadas: con ejercicios simples y constancia, los adultos mayores pueden mejorar su calidad de vida y reducir molestias asociadas a la circulación.