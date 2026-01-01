Clima en México: el primer día del año arranca con frío, lluvias y viento en varias regiones

El pronóstico para este jueves 1 de enero marca un inicio de año con contrastes en México: lluvias en el noroeste y sur, viento fuerte y heladas matinales.

El primer día del año comienza con un escenario meteorológico activo en buena parte de México. De acuerdo con el pronóstico, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extiende sobre el noroeste del territorio nacional y, al combinarse con la corriente en chorro subtropical, provoca rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en esa región.

Desde la Conagua detallaron que este sistema genera lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Con el correr de la tarde, la vaguada comenzará a debilitarse y dejará de afectar al país.

En paralelo, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorece la presencia de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del territorio nacional, con precipitaciones dispersas en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

México Según el pronóstico de Conagua, el primer día del año estará marcado por inestabilidad en el noroeste y frío en el centro del país. El clima también estará marcado por la persistencia de ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, especialmente en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aunque la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 comienza a modificar sus características y deja de influir directamente, se mantienen las heladas al amanecer en regiones serranas del norte y centro del país.

En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec durante la mañana, con una disminución gradual hacia la tarde. También habrá viento moderado a fuerte en Sonora, Chihuahua y estados del norte, mientras que en el Pacífico central se esperan condiciones ventosas en zonas costeras.