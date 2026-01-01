Presenta:

Clima en México: el primer día del año arranca con frío, lluvias y viento en varias regiones

El pronóstico para este jueves 1 de enero marca un inicio de año con contrastes en México: lluvias en el noroeste y sur, viento fuerte y heladas matinales.

El clima en México inicia el año con lluvias, viento fuerte y heladas matinales en distintas regiones.

El primer día del año comienza con un escenario meteorológico activo en buena parte de México. De acuerdo con el pronóstico, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extiende sobre el noroeste del territorio nacional y, al combinarse con la corriente en chorro subtropical, provoca rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en esa región.

Desde la Conagua detallaron que este sistema genera lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Con el correr de la tarde, la vaguada comenzará a debilitarse y dejará de afectar al país.

En paralelo, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorece la presencia de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del territorio nacional, con precipitaciones dispersas en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Según el pronóstico de Conagua, el primer día del año estará marcado por inestabilidad en el noroeste y frío en el centro del país.

El clima también estará marcado por la persistencia de ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, especialmente en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aunque la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 comienza a modificar sus características y deja de influir directamente, se mantienen las heladas al amanecer en regiones serranas del norte y centro del país.

En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec durante la mañana, con una disminución gradual hacia la tarde. También habrá viento moderado a fuerte en Sonora, Chihuahua y estados del norte, mientras que en el Pacífico central se esperan condiciones ventosas en zonas costeras.

El pronóstico para este jueves muestra, además, un contraste térmico marcado: mientras que en estados del Pacífico como Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados, en zonas serranas del norte y centro las mínimas descenderán por debajo de los cero grados durante la madrugada del viernes.

