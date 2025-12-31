Volvió a funcionar el helipuerto del Hospital Garrahan: por qué es clave para salvar vidas

El martes, el Hospital Garrahan restableció la operatividad de su helipuerto sanitario, tras permanecer fuera de servicio desde el año 2021 por un prolongado período de desuso y falta de mantenimiento.

La reactivación de la pista aérea se concretó con el arribo de un adolescente de 15 años trasladado desde San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, mediante el sistema de emergencias bonaerense.

El paciente fue recibido por un equipo interdisciplinario compuesto por 25 profesionales del hospital, pertenecientes a distintas áreas críticas. El operativo de atención fue coordinado desde el área de emergencias del centro pediátrico, especializado en casos de alta complejidad.

Según informó la dirección ejecutiva del hospital, la rehabilitación del helipuerto no implicó la utilización de fondos externos ni partidas extraordinarias. La restauración del espacio se logró a través de una reorganización presupuestaria interna, mediante una estrategia de optimización de recursos ya asignados al establecimiento.

Durante los cuatro años en que el helipuerto permaneció inhabilitado, los traslados aéreos con pacientes críticos debieron realizarse hacia un predio público ubicado frente al hospital. Este mecanismo alternativo generó demoras en los ingresos, así como dificultades logísticas en la atención pediátrica inmediata.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó el uso del helipuerto exclusivamente para operaciones diurnas. No obstante, el hospital confirmó que se proyectan nuevas inversiones orientadas a permitir también la operación nocturna, actualmente restringida.

“Desde el 2021 el helipuerto estaba inhabilitado para funcionar. No era un problema de infraestructura ni de falta de recursos sino de gestión. Pusimos todos nuestros esfuerzos en habilitarlo y a partir de hoy está disponible para cada chico que lo necesite”, dijo el Director Ejecutivo, Dr. Mariano Pirozzo, y agregó que “para habilitar el helipuerto no fue necesario utilizar fondos por fuera del presupuesto asignado: este logro es producto de una administración eficiente de los recursos”.

“El traslado aéreo fue realizado por un helicóptero de la Policía de la provincia de Buenos Aires a solicitud del Sistema de Derivación y Emergencias (SIES) de la PBA. El 70 por ciento de los pacientes que se atienden en el Garrahan residen en la Provincia de Buenos Aires”, indicaron desde el comunicado del Hospital Garrahan.

Por qué es crucial el funcionamiento del helipuerto

La posibilidad de realizar traslados aéreos directos al hospital mejora los tiempos de atención y permite un ingreso más ágil para pacientes en estado crítico. Además, reduce la dependencia de operativos terrestres que pueden verse afectados por factores externos, como el tránsito urbano o las condiciones climáticas.