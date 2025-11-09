Aprueban aguinaldo de 40 días en México: quiénes y cuándo lo recibirán

La medida beneficiará a algunos funcionarios públicos y se rumorea que el pago se realizará antes de Navidad.

El 4 de noviembre se publicó el decreto que autoriza el pago de 40 días de aguinaldo a algunos trabajadores de México. Esta medida está pensada para mantener la equidad y justicia en la administración pública. Te contamos todos los detalles de esta decisión de Claudia Sheinbaum.

El aguinaldo no será para todos, sino para quienes trabajan en el gobierno. Entre los trabajadores incluídos se encuentran:

Servidores públicos de secretarías de Estado, oficinas administrativas y Consejería Jurídica del Ejecutivo

Personal operativo y de confianza

Trabajadores de mando

Miembros del Servicio Exterior Mexicano

Personal de las Fuerzas Armadas y militares activos

Personas contratadas por honorarios dentro de Servicio Personales

Pensionistas con haberes de retiro, veteranos de la Revolución y deudos con pensión asignada pesos mexicanos El aguinaldo será para algunos trabajadores. Archivo. ¿Cuándo se pagará el aguinaldo? El decreto establece que el pago de aguinaldo se podrá realizar a partir del 15 de noviembre, en medio del Buen Fin, así los trabajadores podrán aprovechar las ofertas de cientos de comercios con su bolsillo más holgado. Cabe destacar que el evento comienza el 13 de noviembre y termina el 17 del mismo mes.

En cuanto al pago del aguinaldo, se hará según la disposición de la Secreatría de Hacienda y Crédito Público, y el nombramiento y categoría del personal. En el caso de los trabajadores que no han completado el año de servicio, el pago será proporcional a los días de completados.