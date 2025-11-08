El trucazo para saber cuánto tiempo le quedan a las llantas del auto

Una técnica casera permite detectar el desgaste de las llantas del auto sin ir al taller. Cinco señales clave para evitar accidentes.

Cinco señales que indican que debés cambiar tus neumáticos. Foto: Shutterstock

¿Sabías que podés revisar el estado de tu llanta con una simple moneda? Este truco viral es recomendado por mecánicos para saber si ya es hora de cambiarlas. Pero además, hay señales en tu auto que no podés ignorar, aunque el kilometraje sea bajo.

Chequeo rápido del neumático con una moneda y cinco señales clave El método más popular es el de la moneda de un peso. Insertala en las ranuras del neumático: si ves la parte dorada, el dibujo está muy gastado y la llanta ya no ofrece buena adherencia.

Pero eso no es todo. Según blogs especializados, hay cinco señales que indican que debés cambiar las llantas de inmediato:

Desgarros o grietas: cortes en las paredes del neumático son señal de daño estructural.

Manchas o decoloración: pueden indicar desgaste interno o exposición excesiva al sol.

Burbujas o chipotes: aparecen por golpes en baches y pueden provocar fallas graves.

Caucho quemado: la fricción y el calor del asfalto deterioran la goma.

Desgaste irregular: si el dibujo se consume de forma desigual, es momento de revisar la alineación y balanceo. Estas señales pueden aparecer en cualquier momento, sin importar los kilómetros recorridos. Por eso, los expertos recomiendan revisar las llantas al menos una vez al mes.

Revisar las llantas mejora la seguridad y el rendimiento del auto. Foto: Archivo Seguridad y ahorro en un solo paso Revisar las llantas no solo mejora la seguridad, también ayuda a ahorrar combustible y evitar gastos mayores. Si pensás viajar o hacer la verificación vehicular, este chequeo es clave.