Le dicen "tonta" a la Miss Universo México y se desató la rebelión

Más allá del certamen de Miss Universo, el gesto fue una reflexión más profunda: la dignidad no se negocia frente a ningún escenario.

El concurso Miss Universo enfrenta una situación que llamó la atención internacional. La concursante de México fue descalificada en público por un directivo durante una presentación en Tailandia, lo que provocó la reacción inmediata de sus compañeras que se levantaron en solidaridad, formaron una retirada grupal y dejaron expuesto el irrespeto de un integrante del certamen.

La rebelión en Miss Universo La representante de México, Fátima Bosch, asistió al evento en el estado de Tabasco con expectativa y entusiasmo. Sin embargo, durante una intervención del presidente regional del concurso en Asia, Nawat Itsaragrisil, ella fue señalada sin motivo claro. El directivo la llamó “tonta” delante de todas las participantes. Esa palabra resonó en la sala y generó incomodidad inmediata. La joven intentó responder desde su lugar para defenderse.

México El directivo reaccionó de forma autoritaria, interrumpiéndola y prohibiendo su intervención. Ordenó que guardara silencio y que escuchara sin hablar. Después, en lugar de ofrecer un diálogo, solicitó que el personal de seguridad la sacara del salón. Esa decisión marcó el quiebre definitivo. Algunas participantes se levantaron lentamente, otras lo hicieron de manera directa y rápida. Al tomar sus pertenencias y salir, demostraron unidad y rechazo ante el trato recibido por su compañera.

polemica-miss-universo-mexico-1 La reacción del rebaño sorprendió al directivo, que intentó detener la salida pidiendo calma y exigiendo que regresaran a sus lugares. Sin embargo, el gesto ya había trascendido. Las imágenes circularon en redes, generando debate sobre el trato en los concursos de belleza y el peso del poder en esos espacios. Las usuarias y usuarios comentaron el valor del grupo para respaldar a una de las suyas.