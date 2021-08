Los hinchas del París Saint Germain deberán esperar para ver a Lionel Messi en cancha

El periodista deportivo Miguel Simón habló en su columna de hoy sobre la ovación a Lionel Messi en el Paris Saint Germain, cuando salió a la cancha el sábado pasado en su presentación. También comentó sobre el partido y respondió si piensa que el crack rosarino estará listo para jugar el próximo encuentro del PSG frente al Brest.

La ovación a Lionel Messi por parte de los franceses fue definida como "impactante" por Simón, quien luego dijo: "Veremos cómo sigue la historia, pero vivimos una jornada muy especial: el Parque de los Príncipes repleto y el grito guerrero, esa nueva melodía francesa para Leo 'Messí', que va a empezar a escucharse con frecuencia".

El periodista dijo que todos los nuevos fichajes fueron muy bien recibidos, tanto Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum como Sergio Ramos, "pero lo de Messi fue impresionante porque la ovación a él superó quizás todo lo imaginado, incluso a las 4 ovaciones anteriores combinadas".

Simón comentó que la hinchada del Paris Saint Germain no es liviana, al contrario. "Todas las estrellas fueron silbadas, como Neymar cuando se quiso ir al Barcelona o Zlatan, quien de hecho en su momento les respondió picante: '"Que rara esta gente, no se acuerdan dónde estaban y dónde están ahora', dijo el jugador. Lo que pasa es el que PSG no es un club que tiene años de historia, fue fundado en agosto de 1970".

Lionel Messi ya entrenando en el PSG.

Incluso, el sábado pasado, "cuando se dieron las formaciones, hubo bastantes silbidos para Mbappé, porque aún no quiso ostentar su contrato. Pero después en la cancha, si bien no fue brillante, fue decisivo en el gol de Icardi y en el de Sarabia".

Consultado sobre si piensa que son capaces de silbarlo a Messi, Simón dijo que no se quiere adelantar pero que no cree que eso ocurra en una relación tan corta, "de todos modos, veremos qué pasa con el equipo. Porque Lionel Messi no llega a un equipo que venía aceitado. Desde que llegó Mauricio Pochettino, salvo en dos o tres partidos, el entrenador no ha encontrado la manera y ahí se va a insertar Messi".

Finalmente, Simón dijo que si bien el Paris Saint Germain juega el próximo viernes 20 de agosto a las 4 de la tarde con Stade Brestois , "no creo que aparezca Messi todavía".