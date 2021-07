Se liberó el cepo al dólar para algunas personas: ¿quiénes pueden comprar?

En junio creció la compra de dólar ahorro un 5%. Esto es porque a un mínimo de personas los alcanzó la liberación del cepo para la adquisición de los 200 dólares mensuales, que se implementó en septiembre del año pasado. Sobre eso habló el economista y columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño.

"Se liberó un poco pero no es un indicador a seguir", dijo Burgueño. Es que "se liberó para los que tenían tarjeta de crédito refinanciada a abril del año pasado, que como ya pasaron los 12 meses pueden volver comprar. Pero es un número muy pequeño de personas, porque por ejemplo todos los que tuvieron ATP el año pasado, que son la mayoría de las personas en relación de dependencia, siguen quedando fuera", explicó.

Por eso, el economista dijo que si hasta ahora el 70% de los ahorristas no podían comprar el cupo de los 200 dólares oficiales, ahora es el el 65% el que está afuera, lo cual "no va a cambiar ninguna estadística".

Recordemos que en septiembre del año pasado se aplicaron las restricciones para la compra del cupo de 200 dólares para estas personas:

Beneficiarios de AUH

Personas que refinanciaron cuotas créditos prendarios, hipotecarios o personales

Co titulares de cuentas bancarias

Personas que refinanciaron el saldo de la tarjeta a 12 meses

Deudores de créditos hipotecarios

Personas sin ingresos declarados

Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero

Quienes hayan tramitado dólar MEP

Dueños de Pymes que hayan recibido créditos al 24%.

Al cepo sobre la restricción de compra de 200 dólares mensuales se lo llamó "súper cepo".

"Algunos de ellos, muy pocos, en teoría ahora pueden volver a comprar. Pero nadie sabe, porque no hay una norma del Banco Central explícita", remarcó Burgueño.

Es que, dijo el economista, el Banco Central había prometido que cuando ya pasara un año desde que una persona refinanció su tarjeta, el súper cepo les quedaba liberado. "Pero tiene que ser un titular de tarjeta que la haya refinanciado, pero que no haya recibido ATP ni ningún crédito del Estado con tasa subsidiada, son casos muy aislados".

Aparte, "suponemos que el Central tiene la capacidad de cruzar todos esos datos. Cosa que dudo, no creo que tengamos un sistema financiero tan sofisticado", especuló el columnista.

Yendo más allá, Burgueño propuso partir del criterio que se tomó para llevar adelante esta medida, el cual se mantiene: "El Gobierno no quiere que compres dólares, porque no te los puede vender, porque no tiene. ¿Se entiende la medida? No es ideológica, es de necesidad".

Lo que pasa es que "el Gobierno no tiene los dólares para volver al ritmo de venta de 500 o 600 millones por mes que había el año pasado y si volviera a eso sería una irresponsabilidad porque en 3 meses volamos por el aire", sentenció.

Y para concluir, la pregunta al especialista fue: ¿el Gobierno tendrá los dólares algún día? "Ojalá. Pero por ahora el cepo, uno o dos años más regirá, por lo menos, dependiendo de la política económica que apliquen. Si va derecho a un superávit fiscal se puede tener en paralelo un plan para liberar dólares", concluyó.